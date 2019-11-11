У Скадовському районі протестують проти кандидатури на посаду голови райдержадміністрації

Скадовська громадськість виступила проти скандальних планів призначити Олексія Фролова на посаду голови Скадовської райдержадміністрації. В місті відбулося віче, зібрані підписи під листом до голови Херсонської облдержадміністрації Юрія Гусєва проти призначення О.Фролова. У свою чергу частина місцевих ЗМІ розпочала кампанію дискредитації протестувальників. Події показують, що ситуація із призначенням стане червоною лінією у кадровій політиці нової влади.





У Скадовську відбулось народне віче за участі активістів, громадських діячів, небайдужих жителів району й Скадовська. Учасники виступили з вимогою не допустити призначення на посаду голови Скадовської райдержадміністрації Олексія Фролова - пише "Український південь"





Мітингувальники наголошували на тому, що Олексій Фролов є фігурантом «вугільного» скандалу у районі. Ситуація виникла при постачанні неякісного палива до закладів освіти.





«На мою усну заяву про постачання неякісного вугілля до школи так і не дана відповідь. Не поставлена оцінка діяльності Олексія Фролова. Паливо було передано на експертизу, але вона проводилась у пункті відвантаження. Вугілля було пересіяне, і в ньому виявилась половина сміття. Його замінили за 3 дні. Але за це повинен хтось відповісти», - прокоментував сільський голова Благодатного Скадовського району Василь Козак.





Учасники віче звернулись до голови обласної державної адміністрації Юрія Гусєва з відкритим листом.





«Громада Скадовського району вкрай занепокоєна намірами влади затвердити на посаді Скадовської райдержадміністрації Фролова Олексія Володимировича. Про такі наміри свідчить його декларація на сайті НАЗК та інформація з інших джерел. Як відомо, перебуваючи на посаді начальника районного центру фінансово-господарчого обслуговування закладів освіти району, Фролов й кілька осіб стали фігурантами корупційних скандалів, пов’язаних з закупівлею товарів та послуг, незаконним звільненням працівників, з постачанням неякісного вугілля», - сказано у листі.





Звернення до Юрія Гусєва підписало близько ста п'ятидесяти скадовчан.

1 листопада Юрій Гусєв зустрівся із ініціативною групою. У ході бесіди губернатор пообіцяв розібратися у ситуації. Він зокрема сказав, що «для нас важливо не допустити неправильних рішень».







В цій публікації Олексія Фролова називають "досвідчений управлінець, має чималий досвід роботи на керівних посадах, професіонал своєї справи, якому не байдуже майбутнє України". Нагадують, що він "подолав всі кроки нового соціального «Ліфту», пройшов усі необхідні перевірки, мав співбесіду в офісі Президента України та отримав підтримку в Кабінеті Міністрів України".

В цій же публікації надали можливість самому О.Фролову прокоментувати звинувачення у корупції:

«Достатньо вже розбрату та негативу, досить мітингувати – пора вже і попрацювати! На сьогодні я маю конкретні пропозиції, чіткі плани щодо розвитку району, поліпшення життя його мешканців і хочу втілити їх у життя, спираючись на підтримку всієї громади Скадовського району, а не задовольняючи політичні амбіції чи особисті забаганки окремих її представників», — прокоментував ситуацію Олексій ФРОЛОВ.

