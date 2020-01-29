Робітники прийшли до ОДА захистити свій завод

Близько 11-ї години біля будівлі обласної адміністрації на площі Свободи у Херсоні зібрались працівники заводу карданних валІв. Мітингарі заявили про рейдерське захоплення їх підприємства.

Робітники розповіли журналістам та представникам влади, що завод захопили 14 січня. З того часу їх не пускають завод, а сам завод виставили на торги та продають за безцінь. Й це не зважаючи на те, що підприємство має замовлення від Укроборонпрому. Як виявилося, підприємство "Машинобудівна комплектація" уклала договір оренди із заводом карданних валів. Цей договір, за словами мітингуючих, діє до серпня 2020 року, але на заводі змінилися власники, які вирішили розірвати всі договірні стосунки та виставити орендарів та робітників за ворота, а саме підприємство продати. Не зважаючи на оборонні замовлення.





Мітингарі створили ініціативну групу, з якою зустрівся заступник голови обласної адміністрації Дмитро Бутрій. Він пообіцяв забезпечити збереження документації підприємства та взяти координацію щодо організації зустрічі адвокатів обох сторін та переговорів щодо продовження оренди товариства "Машинобудівна комплектація", але вже у нового власника ТОВ "Автоград"".





Пізніше заступник голови обласної адміністрації Дмитро Бутрій вийшов до мітингарів:





"Зараз ваш керівник їде до поліції і звертається із заявою, тому що у вас є певний документ про оренду, дійсний до серпня. Ви закупили певні матеріали, там фінансові звіти ваші, документи і ви повинні мати до цього доступ. Зараз заява в поліції забезпечить цей доступ і їх збереження. Завтра будемо запрошувати кредиторів, нових власників і будемо говорити про те, (якщо власник правомірно вступив у права) щоб продовжити дію цього договору. Це унікальне обладнання і ми не дамо, щоб його порізали на металобрухт". - повідомляє UA:Херсон





Ситуацію прокоментував начальник відділу розслідуваня злочинів у сфері господарської та службової діяльності обласного управління Національної поліції Олег Мальчевський:





"Заява прийнята. Зареєстрована в журналі єдиного обліку Херсонського управління Національної поліції і попередня правова кваліфікація- це стаття 206 Кримінального Кодексу України: "Протидія законній господарській діяльності". Під час досудового розслідування буде встановлено всі обставини та надана юридична оцінка".