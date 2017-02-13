Как общественность будет бороться с повышением тарифа на маршрутку?

Сегодня в Кризисном медиа-центре.Херсон состоялась пресс-конференция на тему "Тариф повышен до 5 гривен. Что будут делать херсонцы?". Общественники рассказали о своем видении ситуации и о ближайших планах в этом направлении.

Сначала выступил голова Общественного совета при мэре Александр Мошнягул, который отметил, что решение исполкома о повышении тарифа можно считать незаконном, потому что принято оно было по "рабочей" процедуре, которая противоречит закону "О местном самоуправлении", где говорится о том, что решение исполкома любого совета принимается исключительно на заседании. Кроме того, отметил Мошнягул, решение непубличное, что противоречит европейским принципам и напоминает события 16 января 2014 года.

Также Александр Дмитриевич рассказал журналистам о реакции депутатов на данное решение 19 народных избранников выступили с инициативой провести внеочередную сессию и отменить повышение тарифа.

Что касается требований общественности, они остаются прежними:

•Цена должна быть аргументирована.

•Должна быть гарантия качества от перевозчиков.

•Общественность хочет видеть от руководства города конкретные действия по реформированию отрасли.

"Есть опасение, что депутаты не придут к согласию по этому вопросу. Тогда мы будем инициировать местную инициативу. Если минимум 500 жителей города дадут свои подписи, городской голова будет обязан такой проект решения вынести на сессию", - заявил Александр Мошнягул и призвал херсонцев быть активными, приходить на все мероприятия на эту тему, на сессию, которая будет, поддерживать все акции, ведь все это делается с целью защиты прав херсонцев.

Общественная активистка, член Общественного совета при мэре Ирина Зоря рассказала о ситуации с рабочей группой.

Общественный активист, который также вошел в состав рабочей группы по переговорам с перевозчиками, Ярослав Концевой, высказал свое мнение на этот счет.

Основные претензии, по словам Ярослава, - не соблюдается графика, невозможно уехать в час пик, отсутствие ночных маршруток, нет экономически обоснованного тарифа. Также активист считает, что электронные петиции являются важным инструментом высказывания мнения горожан, и они не должны игнорироваться.

Член Общественного совета Дементий Белый подытожил сказанное до него, и заявил, что, судя по опросу с Фейсбуке, сотни херсонцев в борьбе з свои "транспортные" права даже готовы к народному локауту, то есть на несколько дней отказаться от использования маршруток. Кроме того активист сообщил, что инициативной группой разработан механизм жалоб – листовки, которые будут розданы херсонцам и в которых они смогут написать свое мнение о перевозках.

Напоследок блогер Владислав Гладкий продемонстрировал присутствующим ленту из билетов и предложил брать билеты у водителей: "Если кому-то выдадут билет, в котором указано 3 гривны, то он имеет право вернуть 2 гривны. И обилечивать пассажиров должны при входе, а не как меня сегодня – при выходе и целой лентой. Ну спасибо, что хоть не послали".