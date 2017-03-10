» » Восьмое марта в Херсоне отпраздновали маршем по ратификации Стамбульской конвенции

Восьмое марта в Херсоне отпраздновали маршем по ратификации Стамбульской конвенции

Восьмого марта в Херсоне состоялся марш За ратификацию Стамбульской конвенции, в котором приняли участие женщины Херсона, представители правозащитных общественных организаций, феминистки и феминисты нашего города. Активистки собрались на Площади Свободы и прошли до городской набережной. Целью марша было напомнить об обязательствах Украины ратифицировать Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин. Напомним, что Стамбульская конвенция предусматривает криминализацию домашнего насилия. Это означает уголовную ответственность за рукоприкладство независимо от тяжести телесных повреждений. А уголовная ответственность - это снятие депутатской неприкосновенности, освобождение от занимаемой должности для сотрудников силовых структур. Слово «гендер», которое якобы смутило наших депутатов - очевидно, только повод. Не так уж давно был принят закон о партийных гендерных квотах, и там оно никого не смущало. Сейчас акции, направленные на ратификацию Стамбульской конвенции и другие мероприятия феминистской направленности, проходят во многих городах Украины - Киеве, Харькове, Львове, Днепре. Мы очень надеемся, что нас услышат. Несмотря на то, что 89% депутатов Верховной Рады - мужчины. Наша цель - показать: мы понимаем, чем на самом деле вызваны задержки с ратификацией Стамбульской конвенции, - прокомментировала событие Марина Усманова, одна из организаторов марша. Организации, которые инициировали проведение марша в Херсоне:

БО «Иная»

Херсонский областной центр «Успішна жінка»

ОО «Общественный центр «Новая генерация»

Комментарий одного из организаторов и участницы марша, опытной гендерной експертки Ольги Жуковой: «Напишу для истории. Собрались как-то в феврале Марина Усманова, Наталья Астасьева-Блок, Елена Микитась и я планировать что-то на 8 марта. Марина говорит: "Я хочу марш". Я ответила: "Я тоже хочу марш в Херсоне". Так и началась подготовка первого правозащитного марша в Херсоне.

Несколько лет назад мы с Леной Микитась смотрели, как проходил марш в Киеве, немного завидовали и говорили, что в Херсоне это невозможно организовать. Я счастлива, что за несколько лет мы сделали это!

Я благодарна всем, кто присоединились, помогли, приняли участие !!!! »

Комментарий председателя БО «Иная» Марины Усмановой: «Спасибо всем, кто вышли с нами в этот день!

Спасибо вам - Елена Микитась, Ольга Жукова, Наталья Астасьева-Блок за то, что вместе со мной поверили в то, что это реально, заварили таки эту кашу.

Спасибо всем, кто нам помогал - бумагой и красками для плакатов, помещениями, распространение информации, своевременной поддержкой, распечатки на принтере - тысяча мелочей, чтоб в результате сделать событие, которое войдет в историю как первый в Херсоне марш за права Общественная организация Режиссёр.Орг / Общественная организация Режисер.Орг, ОП ОО "Ассоциация ЛГБТ" ЛИГА "Херсон, Kherson Art Hub, Кризисный медиа-центр.Херсон, и другие, кого не назвала - потому, что просто даже могу в вас не знать, или не знаю назван организаций.

Спасибо всем кто вышел. Каждой и каждому.

Вы крутые! Вы сделали в Херсоне марш».

Интересно, что в Санкт-Петербурге тоже прошел аналогичный марш с похожими лозунгами, но, как пишут корреспонденты, полиция провела очень жестокие задержания. Фото Вадима Лурье.   

скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

херсон Марш рівності

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica