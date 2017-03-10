Восьмое марта в Херсоне отпраздновали маршем по ратификации Стамбульской конвенции

Восьмого марта в Херсоне состоялся марш За ратификацию Стамбульской конвенции, в котором приняли участие женщины Херсона, представители правозащитных общественных организаций, феминистки и феминисты нашего города. Активистки собрались на Площади Свободы и прошли до городской набережной. Целью марша было напомнить об обязательствах Украины ратифицировать Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин. Напомним, что Стамбульская конвенция предусматривает криминализацию домашнего насилия. Это означает уголовную ответственность за рукоприкладство независимо от тяжести телесных повреждений. А уголовная ответственность - это снятие депутатской неприкосновенности, освобождение от занимаемой должности для сотрудников силовых структур. Слово «гендер», которое якобы смутило наших депутатов - очевидно, только повод. Не так уж давно был принят закон о партийных гендерных квотах, и там оно никого не смущало. Сейчас акции, направленные на ратификацию Стамбульской конвенции и другие мероприятия феминистской направленности, проходят во многих городах Украины - Киеве, Харькове, Львове, Днепре. Мы очень надеемся, что нас услышат. Несмотря на то, что 89% депутатов Верховной Рады - мужчины. Наша цель - показать: мы понимаем, чем на самом деле вызваны задержки с ратификацией Стамбульской конвенции, - прокомментировала событие Марина Усманова, одна из организаторов марша. Организации, которые инициировали проведение марша в Херсоне:

БО «Иная»

Херсонский областной центр «Успішна жінка»

ОО «Общественный центр «Новая генерация»

Комментарий одного из организаторов и участницы марша, опытной гендерной експертки Ольги Жуковой: «Напишу для истории. Собрались как-то в феврале Марина Усманова, Наталья Астасьева-Блок, Елена Микитась и я планировать что-то на 8 марта. Марина говорит: "Я хочу марш". Я ответила: "Я тоже хочу марш в Херсоне". Так и началась подготовка первого правозащитного марша в Херсоне.

Несколько лет назад мы с Леной Микитась смотрели, как проходил марш в Киеве, немного завидовали и говорили, что в Херсоне это невозможно организовать. Я счастлива, что за несколько лет мы сделали это!

Я благодарна всем, кто присоединились, помогли, приняли участие !!!! »

Комментарий председателя БО «Иная» Марины Усмановой: «Спасибо всем, кто вышли с нами в этот день!

Спасибо вам - Елена Микитась, Ольга Жукова, Наталья Астасьева-Блок за то, что вместе со мной поверили в то, что это реально, заварили таки эту кашу.

Спасибо всем, кто нам помогал - бумагой и красками для плакатов, помещениями, распространение информации, своевременной поддержкой, распечатки на принтере - тысяча мелочей, чтоб в результате сделать событие, которое войдет в историю как первый в Херсоне марш за права Общественная организация Режиссёр.Орг / Общественная организация Режисер.Орг, ОП ОО "Ассоциация ЛГБТ" ЛИГА "Херсон, Kherson Art Hub, Кризисный медиа-центр.Херсон, и другие, кого не назвала - потому, что просто даже могу в вас не знать, или не знаю назван организаций.

Спасибо всем кто вышел. Каждой и каждому.

Вы крутые! Вы сделали в Херсоне марш».

Интересно, что в Санкт-Петербурге тоже прошел аналогичный марш с похожими лозунгами, но, как пишут корреспонденты, полиция провела очень жестокие задержания. Фото Вадима Лурье.