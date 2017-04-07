Судебный сбор при подачи исков по доступу к публичной информации должен быть снижен

Украинские общественные организации направят свои усилия, чтобы снизить финансовые барьеры при подаче судебных исков по делам о доступе к публичной информации.

Об этом говорится в Меморандуме, который подписали Институт массовой информации, Центр UA, Институт развития региональной прессы, Центр демократии и верховенства права, Платформа прав человека, Харьковская правозащитная группа, Украинский Хельсинский союз по правам человека и Представительство Американской правозащитной организации Freedom House в Украине.

Увеличение уровня судебного сбора для физических лиц (теперь эта 640 грн.) И для юридических лиц (в настоящее время она достигла 1600 грн.) стало существенным барьером для общественных активистов и журналистов, которые пытаются отстоять свое право на публичную информацию в суде.

Еще больше усложнила эту задачу высокая стоимость открытия исполнительного принудительного производства по делам о доступе, где должником / распорядителем является юридическое лицо (6400 грн.).

«Важно и то, что общественные активисты и журналисты, обращаясь с исками о нарушении Закона" О доступе к публичной информации", защищают не только свое персональное право, но и обеспечивают каждому право свободно получать и передавать информацию без вмешательства органов государственной власти», - говорится в Меморандуме.

Закон "О доступе к публичной информации" был и должен оставаться эффективным инструментом в журналистской и общественной деятельности, - считают инициаторы.

Меморандум открыт для подписания для других общественных организаций.

Напомним, Закон Украины «О доступе к публичной информации» определяет порядок осуществления и обеспечения права каждого на доступ к информации, представляющей общественный интерес, находящейся во владении субъектов властных полномочий и других распорядителей.

Размер судебного сбора при подаче административного иска о нарушении этого закона был увеличен изменениями в Закон «О судебном сборе» в сентябре 2015 года. Еще больше осложнили ситуацию новые требования Закона «Об исполнительном производстве» по уплате авансового взноса для начала процедуры принудительного исполнения судебного решения (абзац 1 ч. 2 ст. 26) в декабре 2016 года.