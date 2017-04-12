Проведення перших виборів старости в ОТГ. Що потрібно знати

Правове регулювання: Закони України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеве самоврядування» та «Про місцеві вибори»; «Порядок фінансування виборчих комісій під час підготовки і проведення місцевих виборів», затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2015 р. № 700.

У селах, селищах, в яких знаходилися органи місцевого самоврядування територіальних громад, що об’єдналися, обов’язки старости до обрання на перших виборах старости виконує особа, яка здійснювала повноваження сільського, селищного голови відповідної територіальної громади до об’єднання. (ч. 3 Прикінцевих положень «Про добровільне об’єднання територіальних громад»).

У законі не передбачені терміни, коли в обов’язковому порядку місцеві ради об’єднаних територіальних громад повинні обирати старосту. Тож на практиці села чи селища можуть бути без новообраних старост.

Староста обирається на перших місцевих виборах на строк до обрання на чергових виборах депутатів та сільського, селищного, міського голови, старости і сформування за результатами таких виборів відповідної ради у повноважному складі.

- старостою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, тобто на день виборів досяг 18 років;

- на осіб, які бажають обійняти посаду старости, не поширюється обмеження граничного віку для службовців, оскільки це виборна посада. Тобто, старостою може бути особа старша 65 років;

- старостою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

Перші вибори старости призначаються відповідною радою об’єднаної територіальної громади. (п. 7 ст. 14 ЗУ «Про місцеві вибори»).

Перші місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за 70 днів до дня виборів, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня перших місцевих виборів. (ст. 15 ЗУ «Про місцеві вибори»).

Рада об’єднаної територіальної громади, яка відповідно до статті 14 цього Закону прийняла рішення про призначення повторних, проміжних чи перших місцевих виборів, не пізніш як на третій день з дня його прийняття публікує рішення у друкованих засобах масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднює в інший визначений ним спосіб, а також доводить зазначене рішення до відома Центральної виборчої комісії в цей же строк.

Офіційне оголошення шляхом прийняття рішення про початок виборчого процесу перших місцевих виборів старости здійснюється відповідною територіальною виборчою комісією протягом п’яти днів з дня прийняття рішення про призначення перших виборів старости.

Територіальна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу перших виборів старости на своєму засіданні, про що зазначається у протоколі засідання комісії. Офіційним оголошенням є прийняття відповідною виборчою комісією рішення про початок виборчого процесу відповідного виду місцевих виборів. Рішення відповідної виборчої комісії про оголошення початку виборчого процесу відповідного виду місцевих виборів оприлюднюється не пізніше наступного дня після дня його прийняття відповідно в загальнодержавних або місцевих засобах масової інформації чи в інший визначений нею спосіб.

Єдиний одномандатний виборчий округ для виборів старости складає територія відповідного села, селища (сіл, селищ), розташованого на території відповідного старостинського округу.

Вибори старост проводяться за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів (ч. 1 ст 68 ЗУ «Про місцеві вибори»).

При проведенні перших виборів старост фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень, передбачених статтею 31 цього Закону, здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії (ст. 69 ЗУ «Про місцеві вибори»).

У разі призначення позачергових та перших виборів старости села, селища територіальна виборча комісія подає відповідній місцевій раді пропозиції щодо виділення коштів на підготовку і проведення таких виборів.

Детально порядок фінансування визначений Порядком фінансування виборчих комісій під час підготовки і проведення місцевих виборів, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2015 р. № 700.

Владислав Кулинич,

практикант Громадської приймальні УГСПЛ у м.Херсоні, студент юридичного факультету Херсонського державного університету.