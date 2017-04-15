Херсонцев просят защитить пострадавших от насилия в семье

На сайте Херсонского горисполкома создана электронная петиция «О защите пострадавших от насилия в семье (создание Кризисного центра)». Автор петиции – представитель Херсонского областного центра Лиги социальных работников Украины Богдан Руденко считает, что минимум 40 тыс. херсонок независимо от уровня доходов, образования или социального положения, нуждаются в защите и квалифицированной помощи в связи с насилием над ними в семье.

Он приводит данные статистики, по которой ежегодно в Херсоне фиксируется около 1,5 тысяч случаев насилия в семьях. И более 90% случаев из них - насилие в отношении женщин. По мнению экспертов, реальная их цифра пострадавших в семьях - значительно больше, так-как женщины не обращаются в правоохранительные органы. По опросам как минимум 30% женщин страдают от насилия в Украине.

К сожалению, Херсон - один из немногих городов Украины, где до сих пор нет полноценного убежища для женщин, в котором можно было бы получить психологическую, юридическую и социальную помощь всем, кто в этом нуждается.

Поэтому и была создана данная Петиция – вынести вопрос о помощи херсонкам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, на рассмотрение депутатов.

Авторы Петиции считают необходимым:

1. Создать в Херсоне коммунальное учреждение: Кризисный центр для семей, где совершено насилие или существует реальная угроза его совершения;

2. Предоставить помещения и выделить финансирование на содержание Кризисного центра;

3. Создать круглосуточную телефонную «горячую линию» в Херсоне, по которой жители города могут получить поддержку и консультацию;

4. Разработать местную программу по противодействию насилию в семье.

Для рассмотрения депутатами Петиции необходимо, чтобы ее подписали 250 жителей города. Пока Петицию подписали 28 человек. Но уже многие жалуются, что сайт с электронными Петициями «барахлит» и свою подпись невозможно поставить.

Мы надеемся, что неисправность будет найдена и подписаться можно будет по адресу: