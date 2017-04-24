Галузь пасажирських перевезень потрібно реформувати: пропозиції

Працюючи над Резолюцією громадських слухань щодо тарифу та пасажирські перевезення, робоча група виявила ряд проблем в цій галузі – низька якість сервісу, корупційні ризики, тотальне ухиляння від оподаткування перевізниками, а також недоліку існуючої нормативної бази. Пропозиції робочої групи презентував Володимир Молчанов на засіданні Громадської ради при мері 14 квітня.

Так, за словами експерта, загрозою в сфері пасажирських перевезень в Херсоні є перманентні спроби підняти ціни без жодного натяку на вирішення вищезазначених проблем. Корупційна складова в собівартості перевезень є функцією прямої залежності від ціни. Підняття ціни збільшує побори, і не залишає коштів для покращення сервісу та зростання податкових надходжень.

Члени робочої групи бачать вирішення проблеми в реформуванні існуючої нормативної бази, пропонують внести зміни до діючого Положення про Управління транспорту і зв’язку, розробити проекти типового договору з перевізником, та нових положень про конкурс, про монетизацію пільг та про організацію обігу квитків на проїзд в автобусах загального користування.

Недоліки положення про Управління транспорту і зв’язку:

•формально наділяє Управління можливостями для контроля виконання перевізниками умов договорів, проте не містить зобов’язань здійснювати такий контроль та відповідальності за нездійснення;

•відсутні якісні критерії оцінки роботи;

•існуючий розділ «обов’язки управління» містить лише 4 пункти, які є абстрактними та не вимірюваними.

Робоча група пропонує наступне:

◦1. Змінити назву документу. Замість Управління транспорту і зв’язку замінити на Управління транспорту, дорожньої інфраструктури і зв’язку.

2. З розділу «права управління» виключити 3 пункти:

◦про контроль за якістю надання послуг;

◦про проведення конкурсу;

◦про додатковий контроль над профільними підприємствами комунальної власності.

3. Розширити та деталізувати ці пункти. Туди ж додати істотні умови договорів на перевезення в залежності від режиму, та основні засади організації обігу квитків, і включити їх до розділу «обов'язки управління».

4. Додати розділ «Перехідні положення», де прописати граничні строки:

◦розірвання існуючих договорів;

◦формування оновленого складу Комітету з проведення конкурсів;

◦розробки оновлених паспортів маршрутів у звичайному режимі (з графіками);

◦проведення конкурсів на організацію перевезень в звичайному режимі та режимі маршрутного таксі;

◦укладання нових договорів та втілення обігу квитків;

◦Визначити посадових осіб, відповідальних за кожний етап.

5. Прописати окремими розділами специфічні функції Управління в галузях зв’язку та дорожньої інфраструктури.

У проекті типового договору члени робочої групи передбачають:

◦введення вичерпного переліку можливих порушень та обов’язкових санкцій;

◦деталізацію способів фіксації порушень;

◦прописування тарифів та умов застосування кожного з них при прийнятті виконкомом диференційованого тарифу;

◦умов з паспортів маршрутів;

◦страхування цивільної відповідальності.

«У проекті положення про монетизацію права на безкоштовний проїзд ми виходимо з того, що існуюча наразі відмова в такому праві при користуванні автобусами є грубим порушенням низки законів, якими пільги надано.

Введення видачі безкоштовних квитків пільговим категоріям, обмеженої нормами за кількістю, хоча і не викоренить порушення законів, проте зменшить тягар порушення. Альтернативний варіант – довільний розподіл компенсацій з бюджету усім перевізникам, ми вважаємо неприйнятним через повну не контрольованість, корупційні ризики і конфліктний потенціал.

Положення про обіг квитків виходитиме з того, що при наявності двох та більше перевізників забезпечення усіх функцій квитка можливо лише за умов емісії і організації продажу квитків єдиним емітентом (на підставі тендеру), наявності на квитку легко відривного корінця з дублюванням серії та номеру, і відшкодування емітентом перевізнику вартості перевезень в обмін на кількість зібраних корінців», - розповів Володимир Молчанов.