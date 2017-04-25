28.04 - презентація фотопроекту О.Андрющенка «46+: Я – людина! Я – не синдром Дауна!»

28 квітня о 14:00 в Кризовому медіа-центрі Херсон (вул. Пилипа Орлика (9 Січня) 30, 1й поверх, 33 оф.) відбудеться прес-конференція в рамках соціального проекту Олександра Андрющенка «46+: Я – людина! Я – не синдром Дауна!». Спікери розповідатимуть про особливості синдрома Дауна і соціальну адаптацію дітей та дорослих, що страждають на це захворювання, розкажуть про особливості проекту, який реалізується не лише в Херсоні, а й поза його межами. Під час прес-конференції Ви дізнаєтесь про аспекти соціальної адаптації людей із синдромом Дауна, проблеми, з якими стикаються люди із цим синдромом, а також про секрети щасливого життя із синдромом Дауна.

Спікери:

Олександр Андрющенко – автор проекту, фотохудожник

– автор проекту, фотохудожник Ірина Ханікова – керівник проекту «Інформаційно-просвітницький тур «Кожна дитина особистість»

Кожен із нас принаймні раз в житті зустрічав людину із синдромом Дауна. Такі люди мають характерну зовнішність, а головне – їх соціальна адаптація здебільшого ускладнюється стереотипами суспільства, забобонами та іншими перепонами.

Роботи Олександра Андрющенка в рамках проекту – це не лише фотороботи високої якості, а маленькі історії, кожна з яких – це етап життя героїв. І кожен із цих героїв точно знає, як жити у складному світі зі складною хворобою.