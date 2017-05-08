В Херсоне отметили День Победы над нацизмом (фоторепортаж)

Вчера в Херсоне состоялось торжественное шествие в честь Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Стартовало оно с Аллеи Героев независимой Украины, где участники возложили цветы к Мемориалу, а затем отправились в парк Славы к памятнику неизвестному солдату.

Шествие состояло из 3 частей – во главе были патриоты, за ними шли коммунисты с соответствующими лозунгами, а замыкалась колонна представителями «Оппозиционного блока».

Возле памятника неизвестному солдату выступили представители власти – голова Херсонской областной администрации Андрей Гордеев, херсонский городской голова Владимир Миколаенко, советчик головы облсовета, депутат Николай Ставицкий. Они поздравили херсонцев с праздником и поблагодарили как ветеранов Второй мировой войны, так и современных героев АТО за мирное небо над головой.

Затем состоялось торжественное возложение цветов к памятнику и концертная программа при участии артистов херсонского театра.

Надо отметить, что не обошлось без мелких провокаций, которых удалось избежать благодаря полиции, которая живой стеной оградила представителей коммунистической части шествия от всех остальных. В частности, одну женщину очень взбудоражил плакат с изображением Гитлера И Путина между которыми стоит знак равенства и написано «Херсонщина против фашизма», она начала кричать «Уберите Гитлера! Гитлер капут!». Но дальше возмущения пожилой женщины дело не зашло.

Традиционно все желающие могли бесплатно получить порцию фронтовой каши, за которой выстроилась огромная очередь, и шествие закончилось пикником.