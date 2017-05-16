Что делать клиентам 1С после санкций: комментарий компании





По словам главы «Скайлайн Софтвер» Вадима Мазура, для клиентов этого программного продукта не должно ничего поменяться. Он отмечает, что даже с учетом ограничений, наложенных на компании указом президента, клиенты, уже использующие программный продукт, будут и далее получать обновления связанные со сменой законодательства, и другую поддержку. На данный момент компании ограничены только в продаже новых лицензий.





В компании отмечают, что из 500 франчайзи, с которыми работает «Скайлайн», в санкционный список были внесены только несколько компаний. Также туда попали несколько дистрибьюторов. Компании не известно по какому принципу отбирались именно эти представители. «Нас шокировало это решение. Мы не понимаем логики решения СНБО и считаем его ошибочным», — заявил Мазур.





Он добавил, что сейчас у компании есть две возможности решить проблему: либо путем диалога с властью, либо использовать какие-то технические способы обхода этих ограничений в законодательном поле. Представители компании уже обратились с письмами в СНБО и главе СБУ, но пока не могут дать деталей о своих дальнейших планах.





Вадим Мазур также опроверг возможность того, что у существующих клиентов 1С могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами или законодательством в связи с введением санкций.





Также он отметил, что компания ожидает разъяснений от Министерства экономики, поскольку ограничения, наложенные на участников санкционного списка, являются достаточно размытыми. К примеру непонятно, действуют ли эти ограничения на взаиморасчеты компании «Евртософтпром» с подрядчиками, которые занимаются разработкой программы (в компании заявляют, что все продукты 1С, продающиеся в Украине на сегодня, в Украине же и разрабатывались).





Некоторые компании-франчайзи сегодня разослали письма своим клиентам, с уверениями, что работа будет идти в прежнем режиме. К примеру, в письме Rearden Group клиентам говорится: «…санкции введены в отношении конкретных юридических лиц. Программное обеспечение «1С:Предприятие» не является объектом санкций, его использование не запрещено… Мы продолжаем оказывать услуги по сопровождению нашим клиентам в соответствии с заключенными ранее договорами сопровождения. Фактически, в отношении нашей работы с клиентами ничего не меняется».





На данный момент в Украине общее количество пользователей системы 1С оценивается в 350-500 тысяч компаний. Такое расхождение в оценках связано с тем, что значительная часть этого рынка (30-60%) — нелицензионная продукция. В компании также утверждают, что разработкой, продажей и внедрением 1С в Украине занимаются исключительно украинские компании и никаких платежей в пользу российского правообладателя они не проводят.





Напомним, в санкционный список вошли 468 юридических лиц, среди которых 81 связаны с IT-сферой. Для всех юридических лиц санкции состоят из восьми запрещающих пунктов, хотя для некоторых вроде Mail.Ru Group или «Яндекса» есть дополнительные ограничения.

Среди компаний, попавших в санкционный список в указе президента от 15 мая, оказались компании «Скайлайн Софтвер» и «Еврософтпром». Первая занимается координацией работы сети компаний, которые распространяют 1С в Украине по франшизе, вторая является владельцем авторских прав на программу «1С:Предприятие». После новостей о санкциях, многие клиенты 1С в Украине начали задаваться вопросом, что им делать дальше. Сегодня в компании, распространяющей 1С в Украине, провели пресс-конференцию, где постарались ответить на этот вопрос.