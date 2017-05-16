Круглый стол – Брифинг – Марш: этапы трудного пути

17 мая в Херсоне прошел марш «За разнообразие и против дискриминации: права человека в действии». Первая в истории Херсона попытка провести уличное шествие в защиту прав ЛГБТ состоялась в мае 2016 года, и тогда четырем ее участникам удалось пройти примерно 10 метров – а дальше было невозможно. В этом году по инициативе ЛГБТ сообщества правозащитный Марш прошел именно 17 мая – в день борьбы с гомофобией и трансфобией как попытка повысить «видимость» и не замалчивать проблемы, существующие в обществе.

Участники Марша попробовали реально «Праздновать разнообразие», как призывал официальный лозунг Евровидения в Киеве в этом году, и у них это получилось, слава Богу, малой кровью, благодаря защите полиции. Однако Марш громко заявил, что люди хотят соблюдения прав человека, а именно: права всех быть РАЗНЫМИ, всем жить свободно и не в страхе, всем не скрываться, не стыдиться себя.

До начала Марша его организаторы провели круглый стол и брифинг. И вот что стало понятно: они бесстрашно шли на риски и отвечали на вызовы, они добились права на Марш через суд, они грамотно позаботились о безопасности всех участников Марша и возможной их эвакуации. Совещание организаторам по безопасности Марша на круглом столе напоминало военные фильмы, что было для меня полной неожиданностью. Они официально договорились с полицией о надежной охране, приготовили автобус для вывоза всех участников с места Марша, если обстановка накалится. Предусмотрели также удобную одежду, обувь, сменные футболки, паспорта, заряженные телефоны. Предупредили о том, чтобы не спорить с нападающими.

Главными идеями марша стали те побуждения, ради которых его участники вышли на улицу со своими плакатами:

1)Показать власти и обществу, что «праздновать разнообразие» нужно не только в лозунгах Евровидения в Киеве;

2)Протестовать против непринятия Верховной радой законов о преступлениях на почве ненависти не ратификации Конвенции …

3)Начать кампанию эдвокаси, частью которой является лоббирование принятие этих законов;

4) Бороться за либерализацию нашего общества, так как права человека являются всеобщими и равными, и разнообразие должно быть для всех и каждого;

5)Привлечь внимание к проблеме сложностей в разнообразии людей и их безопасности;

6)Показать пример другим субкультурам, чтобы люди не боялись заявлять о себе.

Организаторы задумали этот Марш за «разные разности» в Херсоне и пригласили в нем участвовать представителей разных субкультур и ущемленных в своих правах групп.

Важной концептуальной точкой отсчета для Марша стало убеждение, что, пока хотя бы одна какая-то социальная группа дискриминируется, мы все не в безопасности, так как мы все разные, и каждый может показаться каким-то очень «особенным и непохожим». В таком случае всем нам грозит наказание за разнообразие – не тот цвет волос, прическа, украшения, одежда, поведение и т.п.

Марина Усманова – организатор Квир-форума в Херсоне, напомнила о том, что сейчас в Чечне всех представителей ЛГБТ сообщества просто убивают, ибо Президент Чечни заявил, что у них в стране нет людей с нетрадиционной ориентацией. Она же сформулировала, пожалуй, главный месидж Марша за разнообразие и против дискриминации: «Там, где нас нет – нас убивают». Именно поэтому каждая субкультурная группа должна сделать себя видимой и слышимой – чтобы просто выжить.

Организаторы марша уверены, что любая дискриминация – это симптом общего неравенства в стране, поэтому и нужна общая борьба против системного угнетения человека человеком. Работа за системные изменения в обществе состоит из борьбы маленьких разных дискриминируемых групп, объединенных общей проблемой. «Пока, к сожалению, люди не объединятся в борьбе за общие права на основе того, что мы все просто люди» - сказала Марина Усманова.

Этот марш, по мнению его активистов, должен стать «проверкой на дорогах» среди Херсонских граждан: как мы все относимся к «другим»? Если Марш пройдет абсолютно мирно и не вызовет никакой агрессии в ответ на мирное шествие, плакаты с мирными лозунгами типа «Я есть Я», «Не бойся быть собой» и т.п., то и потребность в таких Маршах исчезнет, и можно будет заняться спокойной кабинетной правозащитной и законодательной деятельностью в интересах всех меньшинств, субкультурных сообществ, дискриминуемых групп. Однако этого, пока, не случилось…

На Марше, который продлился всего несколько минут, только слаженная работа нашей полиции защитила участников Марша от агрессивных нападающих, рвущих плакаты и слишком размахивающих руками…

Но это лучше увидеть на двух небольших видео. Прилагается также фоторепортаж автора.