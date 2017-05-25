Женщинам из числа ВПО помогут в киевском приюте

Женщины из числа внутренне перемещенных лиц, которые пострадали от насилия, будут иметь качественную и быструю помощь - заявили в «Ла Страда-Украина». Для этого «Ла Страда-Украина» и Всеукраинская благотворительная организация «Конвиктус Украины» подписали меморандум о сотрудничестве.

Меморандум призван способствовать предоставлению качественной и быстрой помощи женщинам из числа внутренне перемещенных лиц, пострадавших от домашнего и гендерно обусловленного насилия. Об этом во время пресс-брифинга в украинском кризисном медиа-центре сообщила президент Общественной организации «Ла Страда-Украина» Екатерина Левченко.





90% звонков, которые поступают на Национальную «горячую линию» Общественной организации «Ла Страда-Украина» - это рассказы о домашнем насилии.

«Женщины из числа ВПО в большей степени, чем жительницы местных общин, сталкиваются со случаями домашнего насилия», - отметила Екатерина Левченко.

Директор департамента Национальной «горячей линии» Алена Кривуляк рассказала: «За этот год мы получили 180 звонков от ВПО, 10% из них - это женщины, которые пострадали от домашнего насилия».

Сотрудники «горячей линии» предоставляют первичную психологическую, юридическую помощь, формируют анкету, и с согласия лица, нуждающегося в помощи, перенаправляют в соответствующие общественных организаций.





Всеукраинская благотворительная организация «Конвиктус Украина» открыла Центр психосоциальной помощи для женщин-ВПО под Киевом.

Учреждение создано в рамках проекта «Мобилизация женщин-переселенок против домашнего и гендерно-ориентированного насилия».

«Преимуществом нашего центра является то, что получить помощь может женщина, которая находится в любой области Украины. Мы обеспечиваем временным убежищем. В отличие от центров социально-психологической помощи, в нашем приюте могут находиться женщины до 6 месяцев с детьми разного возраста. Мы обеспечиваем питанием, у нас есть медицинская сестра», - отметила представитель «Конвиктус Украины» Лидия Козуб.

Одновременно заведение может принять 15 женщин с детьми. Сотрудничество с «Ла Страда-Украина» позволит охватить большее количество женщин.