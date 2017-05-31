Юристи херсонських приймалень УГСПЛ розповіли про позитивний досвід правозахисту

Сьогодні в Кризовому медіа-центрі Херсон відбулася прес-конференція з теми "Захист прав людини на Херсонщині – реальні історії як херсонці захищають свої права", на якій були презентовані реальні історії з життя звичайних громадян, які звернулись по допомогу до юристів громадських приймалень Української Гельсінської спілки з Прав Людини і відстояли свої права.

Громадські приймальні УГСПЛ – унікальна мережа організацій, діяльність яких спрямована на допомогу людям у захисті їхніх прав та досягненні позитивних змін у сфері прав людини в країні.

Як розповіла координатор громадських приймалень УГСПЛ у Херсонській області, керівник громадської приймальні БО "Фонд милосердя та здоров'я" Олена Старюк, у збірку успішних історій УГСПЛ увійшли 2 позитивні приклади з Херсону.

Перша історія полягає в тому, що Херсонська громада домоглася знесення незаконно побудованої заправки. Спільними зусиллями юристи громадської приймальні УГСПЛ, журналісти газети «Вгору» та активні громадянами домоглися знесення незаконно побудованої АЗС на березі річки.

Результатом другої історії стало те, що власниця квартири за допомогою юристів громадської приймальні УГСПЛ примусила ЖЕК відремонтувати дах.

Усього до херсонських приймалень УГСПЛ, за словами Олени Старюк, за 2016 рік було 2200 звернень. З них 160 консультацій, 47 заходів інформаційно-просвітницької діяльності, допомога в підготовці документів - більше 200 випадків, підготовка процесуальних документів – 101 звернення, звернення на користь клієнта - понад 20.

Юрист громадської приймальні УГСПЛ, що працює на базі ХОО КВУ Олександр Токаленко розповів про результати своєї діяльності.

«Хочеться розпочати з того, що Україна є членом ООН. На початку 2000 років ООН було прийнято такий документ як цілі розвитку тисячоліття. Однією із цілей цього документу є подолання бідності. Одним із шляхів подолання бідності визначено правову освіту населення і підвищення правової грамотності населення. Власне цим ми і займаємося в рамках нашої діяльності», - розповів юрист.

До приймальні, що діє на базі ХОО КВУ, за 2016 рік звернулося близько 1100 осіб.

Найчастіше зверталися з соціальними правами, це в тому числі пенсійні, і стосовно житлово-комунальних послуг. По житлово-комунальним послугам найбільше звернень було по скасуванню судових наказів та по написанню заперечень на позовні заяви про стягнення заборгованостей.

«У нас є така форма судочинства як судове впровадження у цивільному судочинстві. Воно полягає в тому, що якщо людина винна якісь кошти за сплату житлово-комунальних послуг, підприємство може не звертатися в позовному впровадженні, де громадянин зможе подати свої заперечення та поспорити з підприємством, а подати безспірне впровадження – документи, що в людини є заборгованість і, якщо цих документів достатньо, суд виносить судовий наказ. За цим судовим наказом з громадянина можуть стягнути цей борг, якщо він в 10-денний термін не оскаржить цей наказ. Але справа в тому, що не завжди ці накази доставляються боржникам. І виходить так, що, наприклад, у 2014 році прийнято наказ про стягнення 8 тисяч заборгованості з особи, цей наказ потрапив до виконавчої служби, з особи ці кошти стягуються, а особа не розуміє, чому їй перераховують менше зарплату чи пенсію. І тоді вже через наші приймальні з’ясовується, що є судовий наказ, який особа навіть не отримувала, і до суду її не викликали», - пояснив Олександр Токаленко.

Таких звернень дуже багато, особливо пов’язаних з опалювальним періодом.

Також громадяни звертаються по пенсійному соціальному забезпеченню; страховому стажу осіб, які працювали на підприємствах, але підприємства за них не перераховувало страхові внески; справи колишніх держслужбовців, які мають право на перерахунок пенсії в зв’язку з підвищенням заробітної плати державним службовцям. Інша категорія спорів – отримання необхідних документів, в тому числі довідок для призначення пенсій. Також є справи, які стосуються встановлення факту роботи особи на певному підприємстві.

Як розповів Олександр Токаленко, багато звернень щодо стягнення аліментів, їх розміру, стягнення заборгованості, стягнення пені по аліментам, розірвання шлюбу, визначення місця проживання дітей.

Спеціалізована громадська приймальня УГСПЛ з питань Криму у м.Херсоні була відкрита не так давно. Як розповів її юрист Віктор Вуйка, на даний час звернення стосуються здебільшого встановлення фактів, що мають юридичне значення. Це факти народження, смерті, навіть було встановлення факту реєстрації шлюбу.

«Поки що були звернення лише від тих кримчан, які перебувають там, від переселенців не було», - зазначив юрист.

Як зазначила Олена Старюк, приймальні УГСПЛ займаються й інформаційно-просвітницькою діяльністю, проводять тренінги для атошників, для переселенців.

«Наша мета – не просто зробити за них всю роботу, але й навчити, щоб вони користувалися цими знаннями і щоб у них було якомога менше відмов», - підсумувала координатор громадських приймалень УГСПЛ у Херсонській області Олена Старюк.