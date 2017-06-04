IV Таврический на пути к созданию ОСН

До сих пор в Херсоне не было создано ни одного органа самоорганизации населения микрорайона. Но совсем скоро ситуация может измениться – IV Таврический, который насчитывает 26 домов (около 8 тысяч населения), уже выбирает делегатов и готовится к конференции.

Органы самоорганизации населения - представительные органы, создаваемые жителями на территории села, поселка, города или их частей, для решения отдельных вопросов местного значения. Это домовые, уличные, квартальные комитеты, комитеты микрорайонов, районов в городах, сельские, поселковые комитеты.

Как рассказала руководитель инициативной группы по созданию ОСН на IV Таврическом Римма Цигульская, процесс самоорганизации в микрорайоне идет уже довольно давно, но люди не совсем понимали, зачем это нужно. Римма Ханифовна лично участвовала во многих тренингах, пыталась донести до соседей важность данного органа, но только недавно наконец жители микрорайона осознали все преимущества, которые может им дать ОСН.

«Сейчас люди поняли, что, если мы первые в городе создадим ОСН микрорайона, с нами будут считаться и все, что можно взять, мы первые возьмем, как в свое время было с первыми ОСББ. Мы тоже хотим поучаствовать в разделе пирога под названием «Городской бюджет». У нас такие же проблемы с дорогами, освещением. И мы хотим, чтоб бюджет распространялся не только на центр города, а именно на спальные районы, где люди проводят большую часть своего времени», - прокомментировала Римма Ханифовна.

Также активистка поблагодарила региональный Ресурсный центр развития местной демократии за обучение и методическую помощь.

«Сейчас идет процесс выбора делегатов от домов. Теперь наша задача собрать депутатов на конференцию IV Таврического, чтобы каждый из них донес до ОСББ необходимость проведения конференции, которая состоится летом», - добавила Римма Цигульская.

В мае эксперты Ресурсного центра развития местной демократии провели для руководителей ОСББ IV Таврического тренинг на тему «Как создать ОСН, с чего начать, что это даст».

Руководитель Ресурсного центра Александр Мошнягул рассказал, что в соседних областных центрах – в Николаеве, в Одессе, - уже успешно действуют ОСН микрорайонов. В Херсоне пока не было создано ни одного, но эксперты РЦ надеются, что именно IV Таврический станет реальным представителем народной власти на территории.

«Эксперты Ресурсного центра развития местной демократии рассказали общественным активистам как создавать орган самоорганизации населения, какие полномочия он имеет, чего они могут достигнуть, если объединятся. Мы им дали практические вводные рекомендации, ждем от них реакции. Люди настроены очень целенаправленно», - прокомментировал Александр Дмитриевич.