Общественные слушания по титульным спискам мешали проводить провокаторы
Сегодня в помещении конференц-зала Корабельного районного в городе Херсоне совета состоялись общественные слушания по вопросу обсуждения решения исполкома Херсонского горсовета про утверждение титульных списков на капитальный ремонт жилого фонда и лифтового оборудования городской территориальной громады на 2017 год.
Присутствующим на заседании более 90 гражданам был выдан проект Резолюции:
Сначала выступили инициаторы слушаний – представители общественной организации «Рух розвитку ОСББ Херсона» Ирина Зоря, Людмила Чайка, Екатерина Алёхина, которые озвучили наработанные предложения ответственности. Выступил такэе эксперт Владимир Молчанов. На слушаниях присутсвовало 3 депутата - Виталий Богданов, Елена Мазур (фракция "Укроп") и Алла Беличенко (фракция "Оппозиционный блок").
Затем было время для вопросов участников слушаний, которые, однако, быстро переключились на разговоры «о наболевшем» и отошли от темы.
Когда же пришло время голосовать за Резолюцию, слушания начали откровенно срывать небезызвестная в Херсоне «банда» журналист Кирилл Стремоусов и экс-кандидат в поселковые головы Антоновки Роман Цвях, которые по своему обыкновению кричали, задавали провокационные вопросы не по теме и все это снимали на камеру.
В итоге оставшиеся жители города собрались в небольшую группку и пытались голосовать, несмотря на крики со стороны провокаторов. О том, что же они «наголосовали», мы сообщим позже, когда получим информацию от организаторов.