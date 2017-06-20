Анатолий Ваулин: «В арсенале стоматолога-хирурга должны быть сила и тонкий психологический подход к пациенту»

Интервью с Анатолием Ваулиным - заведующим хирургическим отделением Стоматологической поликлиники Днепровского района Херсонской городской больницы им. А.С.Лучанского.

1.Вы работаете стоматологом-хирургом более 25 лет. Вы избрали данную профессию потому, что это было продиктовано Вашим стремлением, или по каким-то другим причинам?

-Я избрал профессию стоматолога, потому что всегда мечтал помогать людям, избавлять их от боли. И еще мне хотелось стать профессионалом в своем деле. В арсенале стоматолога-хирурга должны быть две составляющие: сила и тонкий психологический подход к пациенту, чтобы человек считанные минуты пробыл в кресле и встал с него, улыбаясь. «Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости» - так написано в Клятве Гиппократа, которую мы давали.

2.В каком вузе Вы получили профильное образование?

- Я окончил Калининский государственный медицинский институт им. Дружбы Народов в 1988 году, интернатуру – в 1989-ом. По распределению был направлен в г. Коростень Житомирской области. Это 100-километровая Чернобыльская зона.

Со 2 апреля 1991 года я приступил к работе в стоматполиклинике Днепровского района. И вот уже 26 лет работаю здесь хирургом, из них 15 лет - заведующим хирургическим отделением.

3.Кроме основ профессии стоматолога, чему Вас научили в вузе?

-Меня научили быть дисциплинированным и ответственным человеком.

Я предполагаю, что ваше поколение отличается именно этими качествами?

Именно так…Стоматологи, которые одного поколения со мной – врачи от Бога. И это – не громкие слова. Мы пережили многие трудности – отсутствие зарплаты, её выдачу посудой, спецодеждой, и так далее…Но, тридцать лет в сфере стоматологии!! И, главное, что у нас была тогда работа и есть сейчас, и мы не перестаем с каждым годом совершенствоваться в своем деле. Мы истинно на своем месте. «Мне, нерушимо выполняющему клятву (Гиппократа – Авт.), да будет дано счастье в жизни и в искусстве и слава у всех людей на вечные времена».

4.В районной поликлинике можно увидеть в настоящее время целый ряд молодых специалистов, которые только недавно начали свою врачебную карьеру. Ваше мнение, насколько сейчас молодежь состоятельна в плане знаний и личных качеств?

- Я преподаю в Херсонском базовом медицинском колледже. В большинстве стоматологических клиник нашего города работают мои ученики. Но я уверен, что все мы - ученики и учителя одновременно. Младшее поколение учиться у старшего, и наоборот…

В стоматполиклинике Днепровского района находится база для врачей-интернов, зубных гигиенистов и зубных врачей. К нам приходят работать молодые специалисты, которые в полной мере владеют компьютерными технологиями (например, 3D форматом), которые так нужны сейчас для лечения зубов самыми современными методами.. А в наши ученические годы компьютеров еще не было, к сожалению.

Научиться удалять зубы - это не проблема, но подходить к делу с душой и с большой ответственностью – вот чему стоит и просто необходимо учиться начинающему стоматологу.

5.Уже почти два десятка лет Вы являетесь заведующим хирургического отделения стоматполиклиники Днепровского района. По Вашему мнению, почему часто люди элементарно не берегут свои зубы, несмотря на то, что новые больше не появятся.

-Мы, стоматологи, понимаем, что у многих сейчас финансовые проблемы, но чем дольше человек с больными зубами затягивает поход к стоматологу, тем хуже становится состояние ротовой полости, и, соответственно, дороже обойдется ему лечение зубов. Далеко не все категории населения имеют такую возможность. К примеру, пенсионеры сегодня, заглядывая в кошелек, думают – купить им продукты в магазине или вылечить зубы.

6.Недавно херсонское городское управление здравоохранения пыталось реформировать медицинскую отрасль, в том числе, и стоматологическую её часть. Возник конфликт интересов. Стоматполиклиника Днепровского района оказалась на грани кризиса, но её интересы отстояли в суде. Ваше мнение относительно этого факта реформирования медицины?

- Мы рады, что остались в составе Херсонской городской больницы им. А.С. Лучанского – в многопрофильной организации Днепровского района с высоким уровнем обслуживания.

7.Как Вы считаете, подлежат ли преобразованиям те медучреждения, в частности, стоматологические, которые на протяжении нескольких десятилетий хорошо зарекомендовали себя, слаженно функционируют, и пациенты довольны их работой.

-Реформирование должно идти снизу, а не сверху. В первую очередь, надо спросить мнение народа… Закупим новое оборудование – сразу вырастут цены. На данном этапе это просто нереально. Население не обладает таким высоким уровнем платежеспособности. Хотя качественное обслуживание обеспечить мы сможем.

Я за развитие частного сектора в стоматологии. Передовые технологии присутствуют сейчас практически во всех частных стоматполиклиниках, и можно только по-доброму завидовать им. Мы с доверием относимся к частным врачам, и никакой конкуренции, я считаю, нет. Каждый занимается своим делом. И на каждого врача есть свой пациент. Если клиника смогла приобрести дорогостоящее оборудование, она остается только в плюсе для себя и своих клиентов! А потенциальные пациенты должны открыть для себя весь спектр стоматологических услуг. Надо развивать информационную грамотность людей!

8.Что Вы можете пожелать нашим читателям? И не только касательно лечения зубов.

-Желаю всем здоровья, успеха в жизни, добра, с хорошим настроением приходить на работу и работать от души. Нельзя беспечно относиться к своему здоровью!! Берегите зубы и цените труда стоматолога!!

Интервью взяла Светлана Чистякова