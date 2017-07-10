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Протесты. В центре Херсона возник палаточный городок

Херсон. Палаточный городок у Представительства Президента в АРК  
В Херсоне активисты «Айдара», Автомайдана и крымские татары требуют отправить в отставку главу Представительства Президента Украины в Крыму.
В полном бездействии и самоустранении от деятельности по деоккупации Крыма обвиняют расположенное в Херсоне Представительство Президента Украины в АР Крым и его главу Наталью Попович участники акции протеста, проходящей возле офиса Представительства.
Херсон. Палаточный городок у Представительства Президента в АРК  
В акции участвуют представители крымскотатарских общественных организаций, бывшие бойцы батальона «Айдар» и активисты Автомайдана. Они возле здания на проспекте Ушакова, в котором находится Представительство, обустраивают палаточный городок, намереваясь проводить многодневную акцию протеста.

По словам одного из организаторов акции, Эрфана Кудусова, ее участников не устраивает непрозрачность работы Представительства Президента Украины в АР Крым, а также отсутствие видимых результатов деятельности этой организации.
Херсон. Палаточный городок у Представительства Президента в АРК  
«Представительство ничего не делает для переселенцев из Крыма. В частности нет координации министерств и ведомств, работающих с пенсионерами и получателями социальных пособий. Возникали даже дикие ситуации, когда наш пенсионный фонд посылал запросы россиянам, чтоб получить информацию о переехавших на материковую Украину крымчанах. При нормальной организации работы Представительство Президента в Крыму не должно было допускать такого», - сказал Эрфан Кудусов.
Херсон. Палаточный городок у Представительства Президента в АРК  

Руководитель Представительства, Наталья Попович, с участниками акции протеста пока не общалась. К протестующим выходил только сотрудник аналитической службы организации, Сергей Ефимов. Он заявил, что все обвинения в адрес его ведомства безосновательны; сказал, что за три года работы Предствительства рассмотрено более 5 тыс. обращений граждан. 
Херсон. Палаточный городок у Представительства Президента в АРК  

Организаторы акции протеста заявляют, что если не добьются резуьтатов в Херсоне, будут прводить более масштабную акцию в Киеве. 
Херсон. Палаточный городок у Представительства Президента в АРК  


Херсон. Палаточный городок у представительстве Президента в АРК. Фото ХОГАХерсон. Палаточный городок у представительстве Президента в АРК. Фото Надежда Кухта, ХОГА 
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