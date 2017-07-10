Протесты. В центре Херсона возник палаточный городок

В Херсоне активисты «Айдара», Автомайдана и крымские татары требуют отправить в отставку главу Представительства Президента Украины в Крыму.

В полном бездействии и самоустранении от деятельности по деоккупации Крыма обвиняют расположенное в Херсоне Представительство Президента Украины в АР Крым и его главу Наталью Попович участники акции протеста, проходящей возле офиса Представительства.

В акции участвуют представители крымскотатарских общественных организаций, бывшие бойцы батальона «Айдар» и активисты Автомайдана. Они возле здания на проспекте Ушакова, в котором находится Представительство, обустраивают палаточный городок, намереваясь проводить многодневную акцию протеста.





По словам одного из организаторов акции, Эрфана Кудусова, ее участников не устраивает непрозрачность работы Представительства Президента Украины в АР Крым, а также отсутствие видимых результатов деятельности этой организации.

«Представительство ничего не делает для переселенцев из Крыма. В частности нет координации министерств и ведомств, работающих с пенсионерами и получателями социальных пособий. Возникали даже дикие ситуации, когда наш пенсионный фонд посылал запросы россиянам, чтоб получить информацию о переехавших на материковую Украину крымчанах. При нормальной организации работы Представительство Президента в Крыму не должно было допускать такого», - сказал Эрфан Кудусов.





Руководитель Представительства, Наталья Попович, с участниками акции протеста пока не общалась. К протестующим выходил только сотрудник аналитической службы организации, Сергей Ефимов. Он заявил, что все обвинения в адрес его ведомства безосновательны; сказал, что за три года работы Предствительства рассмотрено более 5 тыс. обращений граждан.





Организаторы акции протеста заявляют, что если не добьются резуьтатов в Херсоне, будут прводить более масштабную акцию в Киеве.