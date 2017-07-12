Кочубеївська громада крокує вперед - до бюджету участі та Програми розвитку інформаційного простору

11 липня керівник Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Олександр Мошнягул та експерти Володимир Молчанов, Артем Чайковський відвідали Кочубеївську ОТГ, точніше населені пункти громади с.Новобратське, с.Свободне, с.Кочубеївка, де презентували нові напрацьовані для громади документи.

Яскравим прикладом того, що в громаді вже активно використовуються механізми демократії участі є те, що експерти потрапили прямо на загальні збори громадян, причому в невеличкому с.Новобратське, чисельність якого близько 100 людей, на збори прийшла половина мешканців - якраз стільки, скільки необхідно для прийняття рішень за законом.

Експерти у супроводі голови ОТГ Іваном Дударем презентували два документи, які стануть наступним кроком в розвитку Кочубеївської ОТГ. Це адаптований спеціально для цієї громади Бюджет участі та Програма розвитку інформаційного простору.

Бюджет участі - це частина бюджету ОТГ, видатки якої визначаються безпосередньо членами територіальної громади. Для громадян це можливість безпосередньо впливати на прийняття рішень без застосування неофіційних корупційно ризикових механізмів. В розробленому документі експерти прописали право кожного населеного пункту визначитись з проектами на суму пропорційну частці свого населення.

Програма розвитку інформаційного простору має на меті розвиток інформаційної культури мешканців Кочубеївської ОТГ шляхом підвищення якості і повноти інформації, створення умов для модернізації інформаційної інфраструктури, покращення доступу до публічної інформації органів місцевого самоврядування (ОМС) громади.

У Програмі пропонується привести існуючий офіційний веб-сайт у відповідність до вимог законодавства (або створити новий ресурс); забезпечити спрощення процедур комунікації мешканців громади з органами місцевого самоврядування, зокрема шляхом введення бюджету участі, електронних петицій, запитів тощо; Створити цифрові копії нормативних актів органів місцевого самоврядування, інших документів публічної інформації, розміщення яких на офіційному веб-сайті є обов’язковим, та каталогізувати їх на сайті громади; Створити комунікаційну платформу у соціальних мережах, що дублює контент наповнення сайту та розширює можливості у спілкуванні «влада-громада»; створити інформаційні «хаби» - паркові фундації у населених пунктах громади; являє собою місце для отримання безкоштовного доступу до мережі Інтернет за допомогою WI-FI, та можливістю підживлення знеструмленого «гаджету».

Мешканці сіл громади із зацікавленістю прийняли запропоновані документи. В с.Новобратське громадянин висловив стурбованість фарбуванням кочубеївсього мосту - це вже потенційний автор проекту бюджету участі. В селі Свободне до загальних зборів приєднався депутат ОТГ - прямо з особистої ділянки прийшов послухати, що турбує народ. Активну участь в обговоренні брав майбутній директор комунгоспу, який продемонстрував на загальних зборах свій патріотизм - прийшов у вінку.

Звичайно, були питання, які не стосувалися презентованих документів, але у людей "наболіло". Це в першу чергу охорона здоров"я - ФАПи, лікарні. Також селян турбує стан місцевого клубу, проблема зі зв’язком, адже в с.Новобратчине, наприклад, не те, що Інтернету не має, а навіть мережа Водафон не "ловить".

Більш підготовлена аудиторія чекала експертів в Кочубеївці, де відбулося засідання Комітету впровадження Стратегії ОТГ, у яку входять активісти громади, які разом з експертами розробляли Стратегію. Обидва документи вони сприйняли позитивно, особливо їх зацікавило передбачене в Програмі розвитку інформаційного простору створення в Кочубеївці хабу, який буде роздавати Інтернет та електроенергію для підзарядки гаджетів. Адже кочубеївці розуміють, що без зв’язку та інформації не має майбутнього.

Тож робота по впровадженню Стратегії Кочубеївської ОТГ триває, експерти Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень в свою чергу відкриті для співпраці та продовжують надавати громаді методичну допомогу з розробки документів.