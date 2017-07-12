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Волонтери відновлять домівки херсонців - брифінг "Будуємо Україну разом" 14.07

14 липня о 13:00 в Кризовому медіа-центрі Херсон (вул. Пилипа Орлика (9 Січня) 30, 1й поверх, 33 оф.) відбудеться прес-конференція волонтерського табору «Будуємо Україну разом». В рамках своєї діяльності волонтери з усієї України спільно з місцевими мешканцями відновлять домівки херсонців, а також працюватимуть над облаштуванням громадських просторів.

Спікери:

  • Віра Пасішнюк – адміністратор БУРу у Херсоні 
  • Таня Хитра – відповідальна за культурну програму БУРу у Херсоні

З 16 по 30 липня у Херсоні працюватиме всеукраїнський мандрівний табір “Будуємо Україну разом”. Волонтери з усієї України допоможуть чотирьом сім’ям, що проживають у Херсоні та на околицях міста, відновити їхні домівки. Окрім цього, волонтери допомагатимуть з благоустроєм громадських просторів та планують прикрасити місто графіті й муралами. Організатори запрошують місцевих мешканців долучитись до роботи та зробити свій внесок у розбудову міста!

Волонтери БУР: Хто вони?

Молоді, активні, небайдужі, готові працювати та цікаво й з користю проводити час. БУР-волонтери – це джерело натхнення та ентузіазму, молоді люди, що приїхали з усіх куточків України, допомогти сім’ям, познайомитись з місцевими мешканцями та в той же час власними руками й посмішками стати частиною позитивних змін у громаді. Станьте частиною всеукраїнського волонтерського руху “Будуємо Україну разом” та заповніть анкету для зголошення https://goo.gl/y4gM4Y

Тел: 0639412079 Віра

Facebook: https://www.facebook.com/burburbuuuuur/


Довідка:

«Будуємо Україну разом» - це культурно-освітній проект, який через волонтерство та подорожі розвиває серед молоді почуття довіри та відповідальності.

Волонтери БУР допомагають українцям, що опинилися в скруті, шляхом ремонту їхніх помешкань, а також працюють над благоустроєм міст: створюють у кожному з них громадські простори та промовисті графіті й мурали.

Ідея табору зародилася влітку 2014 року, коли команда БО «Львівська освітня фундація» побачила наслідки військових дій на сході України і було очевидно, що людям буде важко впоратись зі своїми проблемами самостійно. Того ж року впродовж двох місяців  близько 80 волонтерів допомогли відремонтувати 25 квартир. Така згуртованість місцевої молоді сприяла створенню двох молодіжних платформ– «Вільної Хати» у Краматорську та «Теплиці» у Слов’янську.

За період 2015 – 2016 років волонтерський табір «Будуємо Україну разом» охопив 14 міст, об’єднав 500 волонтерів які  відремонтували більше 50 помешкань та масштабних об’єктів, сконструювали 12 громадських просторів та намалювали 14 графіті.

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"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
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