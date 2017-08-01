У Херсоні презентували перші унікальні документи для Кочубеївської ОТГ

1 серпня в Кризовому медіа-центрі Херсон відбулася прес-конференція з теми «Впровадження Стратегії Кочубеївської ОТГ: презентація перших документів», під час якої сільський голова Іван Дудар та експерти Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень презентували перші документи, розроблені в рамках впровадження Стратегії сталого розвитку громади до 2027 року.

Керівник Причорноморського центру Олександр Мошнягул та Іван Дудар нагадали, що Стратегія була затверджена сільською радою 28 лютого цього року.

Документ розробила робоча група, яка була створена сільським головою ще в квітні 2016 року. До складу групи входили представники виконкому, депутати сільської ради, керівники комунальних установ, бізнесу, місцеві громадські активісти та експерти Причорноморського центру. Остаточний текст документу приймався депутатами після обговорення в громаді. Після затвердження документу був створений Комітет з управління впровадженням Стратегії (КУВ), до якого увійшли активісти громади, представники влади, експерти Причорноморського центру. Уже відбулося декілька засідань Комітету, на останньому з яких обговорили розроблені спеціально для Кочубеївської громади положення про Бюджет участі та Програму розвитку інформаційного простору. Також нещодавно експерти презентували ці документи у с.Новобратське, с.Свободне під час загальних зборів, проведення яких є яскравим прикладом використання механізмів демократії участі в громаді. Так, у Новобратському на загальні збори прийшла майже половина населення села, що свідчить про високу активність людей. Мешканці цих сіл висловили свою зацікавленість Бюджетом участі та Програмою розвитку інформаційного простору.

Голова Кочубеївської ОТГ Іван Дудар вважає, що Бюджет участі дозволить активізувати громадян, залучити їх до інноваційного управління й розпорядження ресурсами, що є вкрай важливим для прискореного розвитку громади.

«Ця ідея зародилася ще у 2015 році, коли ми їздили по Польщі, де такий механізм працює. Ми зрозуміли, що це гарний приклад того, як люди можуть реалізовувати власні проекти та ідеї. Починати ми вирішили з малого – в бюджеті на 2017 рік запланували 50 тисяч гривень. Поки що заявок нема, але я знаю, що вони вже пишуться», - прокоментував Іван Дудар.

Також Іван Іванович озвучив побоювання, яке вдалося уникнути в документі (шляхом принципу пропорційності): що в конкурсі проектів перемагатимуть села, де більше населення, адже елементарно вони наберуть більше голосів.

Цілком можливо, що запропонований варіант Бюджету участі стане першим в своєму роді в Україні. В чому ж його унікальність?

На це питання відповів експерт Причорноморського центру Володимир Молчанов: «По-перше, проекти будуть відбиратись за допомогою механізмів демократії участі: у внутрішніх громадах (населених пунктах що входять до складу ОТГ) – на загальних зборах, на рівні всієї ОТГ – на громадських слуханнях. Кінцеве рішення прийматиме сільська рада, але з максимальним врахуванням думки громадян. По-друге, задіяно принцип пропорційності: кожне село отримає на реалізацію своїх проектів суму, пропорційну частці свого населення в ОТГ. Якщо сума проекту завелика для окремих внутрішніх громад, або його зміст стосується ОТГ в цілому, то такий проект виносяться на громадські слухання всієї ОТГ. Таким чином, всі села матимуть рівні можливості отримати частину фінансування на свої проекти та ідеї».

Як зазначив Іван Дудар, позитивним моментом є те, що села одного округу можуть співпрацювати один з одним, домовлятися та писати спільні проекти, відповідно сума буде більшою. Голова ОТГ вважає, що це буде їх здружувати.

Можливо, Кочубеївка стане навіть позитивним прикладом для Херсону, де Бюджет участі поки що не запроваджений, незважаючи на деякі змоги громадськості.

Презентуючи Програму розвитку інформаційного простору, експерт Причорноморського центру Артем Чайковський зазначив, що вказана програма має забезпечити якісну інформаційну комунікацію між владою громади та громадянами, а також покращити участь останніх в інформаційному просторі.

Програмою передбачено:

- забезпечити якісний контент офіційного веб-сайту громади та привести його у відповідність до вимог законодавства, тобто забезпечити розміщення на сайті публічної інформації;

- спростити процедури комунікації мешканців громади з органами місцевого самоврядування, зокрема шляхом введення бюджету участі, електронних петицій, запитів, онлайн спілкування тощо;

- створити комунікаційну платформу у соціальних мережах, яка дублюватиме контент наповнення сайту;

- створити в загальнодоступних місцях населених пунктів громади інформаційні «хаби» для отримання безкоштовного доступу до мережі Інтернет за допомогою WI-FI, та можливістю підживлення знеструмленого «гаджету».

Як зазначив Іван Дудар, показником підвищення рівня свідомості та інформаційної грамотності громадян є те, що вже навіть старше покоління кочубеївців розуміють, про що йде мова, і їм дуже сподобалася ідея створення «хабу», вони розуміють, що це виведе громаду на новий рівень. Голова ОТГ поділився планами – на початку осені в Кочубеївці планується виконання проекту по благоустрою території, тоді ж можна буде й встановити «хаб».

Журналіст Тарас Бузак запропонував також створити в Кочубеївській ОТГ власне радіо в рамках проекту «Радіо громад», запровадженого Національною Радою України з питань телебачення і радіомовлення. Також прозвучали ідеї започаткувати інтернет-радіо громади та разом з «хабом» встановити монітор, на якому також можна транслювати новини. Але це вже у довгостроковій перспективі.

Наостанок Іван Дудар подякував експертам Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень, наголосивши на тому, що спеціалістам в ОТГ вкрай необхідна була методична допомога в роботі з документами.

«Це спільна праця на благо громади. Мені як голові набагато краще, коли мешканці беруть участь в житті громади. Адже це прозорість,демократія, людські відносини», - підсумував голова Кочубеївської ОТГ.

Нагадаємо, що з травня цього року Причорноморським центром політичних та соціальних досліджень за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» реалізується проект «Надання практичної допомоги у впровадженні Стратегії сталого розвитку Кочубеївської ОТГ Херсонської області».