К Крымскому марафону "презренный рубль для оккупанта" присоединились и херсонцы

Оккупанты в Крыму в грубой форме задержали 76-летнего человека. Его скрутили несколько полицейских, держали под охраной, не давали воды, не пускали в туалет. В результате суд арестовал его на десять суток и оштрафовали на десять тысяч рублей. За смелость выйти с плакатом, на котором было написано, что крымские татары - не террористы.Сегодня в следственных изоляторах оккупированного Крыма находятся еще несколько молодых ребят за то, что приходили и публично поддержали тех, у кого шли обыски. Чтобы сломить единство крымских татар, чтобы запугать людей, оккупанты начали судить неугодных и назначать административные аресты до 15 суток, а одним из нововведений – наложение огромных штрафов за такие действия.

Естественно, что бедным людям не возможно выплачивать такие штрафы. И это становится еще одной формой давления.

В знак солидарности с задержанными, возникла общественная инициатива. Уже и многие херсонцы присоединились к этой инициативе.

Ее представители хотят собрать деньги для оплаты штрафа. движение начатой "Крымской солидарностью» и получившее название «крымский марафон». Его суть в том, что каждый, кто солидарен с находящими под следствием или теми, на кого наложен штраф, сдает в фонд помощи осужденным, для оплаты штрафов 10 российских рублей (чуть меньше наших 5 грн.) Движение получило огромную поддержку среди жителей Крыма и сегодня дело чести каждого крымчанина внести свой вклад. Это стало своеобразным мирным, ненасильственным протестом против оккупации, беззакония и произвола оккупационным властей полуострова.

Платить они собираются десятирублевыми железными монетами, чтобы выразить свое презрение к оккупантам - презренные железные рубли.

Активисты движения, принципиально намерены оплатить штрафы 10-ти рублёвыми монетами российского центробанка.

310 000 рублей = 31 тысячу монет номиналом 10 рублей. Если одна монета весит 5,65 гр, то 31000 монет будет весить 175 килограмм!!!

Это будет несколько мешков презренного металлического штрафа за право быть свободным!

Акцию поддержали и на материковой части Украины. Десятки людей делают свой взнос в столице страны, акция распространяется и на регионы.





Как сообщает на своей странице в ФБ, председатель Херсонского городского Меджлиса, Ибрагим Сулейманов, Херсонский городской меджлис на своем заседании принял решение поддержать данную акцию в г.Херсоне и выйти с предложением ко всем неравнодушным горожанам, также внести свой скромный вклад в наше общее дело по освобождению наших граждан от грабительских штрафов.





«Мы также призываем внести 5 грн в общую копилку солидарности с теми, кто находит в себе гражданскую смелость поддерживать других в трудную минуту и таким ненасильническим способом указать оккупантам, что им нас не сломать, потому что нас много»





Акция обозначена сроками до 20.08.17. Естественно каждый может перечислять любую, приемлемую для себя сумму и не ограничиваться 5 гривнами, но в нашем случае, имеет значение не так собранная сумма, а количество людей солидарных с крымскими татарами и всеми кто пытается противостоять навязанной оккупантами системе ценностей. Способы передачи денег, также могут быть любыми. Все поступившие за неделю средства будут публично озвучены по окончанию акции, а собранные деньги будут переданы инициаторам акции, объединению "Крымская солидарность"! А они уже в Крыму разменяют купюры на "железо"!





Кто готов подержать акцию, можно перечислять на данные реквизиты:





4731 2191 0707 8945 ПРИВАТБАНК





Получатель





Сулейманов Алим Талятович





Флешмоб - «презренный рубль оккупанту» приветствуется.





Мы увереын, что победа над врагом не может быть чья-то одна, победа может быть только общей, сотканной из тысячи невидимых нитей поддержки, миллионами мыслей о свободе и неутомимой жаждой жизни! Жизни в свободной, демократической и цветущей Украине!









Источник: Радио "Куреш"



