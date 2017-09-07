Голова ХОО КВУ Дементий Белый: «Гендерное неравенство начинается с роддома»

Недавно на херсонском телеканале ЯТБ вышла передача «Херсонщина-ЕС» на тему гендерного равенства. Информационное пространство нашего государства, несмотря на активные евроинтеграционные процессы, все еще полно объективизации женщин, обесценивания по гендерному признаку, пронизано сексизмом и стереотипами. Данные проблемы обсудили в студии херсонские активисты, члены общественных организаций, в том числе голова ХОО КВУ Дементий Белый, который рассказал о роли генедрных квот в законе о выборах, а также озвучил собственное мнение по поводу гендерного равенства.

Дементий Белый начал свое выступление с сообщения, что сегодня исполняется 100 лет, как женщинам в Украине впервые дали право голосовать. Летом в 17 году прошли выборы в городские думы и женщины смогли голосовать наравне с мужчинами. Это тогда был сильнейший прорыв. А 18 лет назад у нас была предвыборная кампания выборов президента 1999 года, к нам приезжал один из кандидатов, и ему задали вопрос, как он будет внедрять гендерную политику. Он очень удивился, и помощник начал ему громко подсказывать «Это про женщин». Тогда он сказал: «Я женщин люблю, они у нас в Украине очень красивые, мы их поддерживаем». То есть еще 18 лет назад кандидаты в президенты еще не знали, что такое гендерная политика.

«На сегодня у нас, во-первых, есть закон, есть необходимость вводить гендерное равенство, впервые ввели гендерные квоты. И это все показывает огромнейший прогресс. Но я считаю, что у нас происходит разрыв между эволюцией в понимании введения равенства, и тем, как все происходит на бытовом уровне. Например, я слышал разговор двух маленьких девочек, которые, обсуждая свою подружку, сказали: «Какая она красивая! Она, конечно же, будет моделью!». То есть для херсонских семилетних девочек идеал – модель. А что такое модель? Это эксплуатация женской красоты, сексизм, неравенство. И сегодня мы должны говорить уже не о введении гендерных квот, а о повышении гендерной культуры. Главная тема нашей передачи – это сексизм и гендерное неравенство. Мы можем просто проехаться по улице и посмотреть на бигборды. Огромнейшее количество женского обнаженного тела. Как мы можем относиться гендерно нейтрально к такому? Это лишь одно из проявлений гендерного неравенства».

«То есть прогресс в понимании введения гендерного равенства есть. Он прошел за 4 поколения, и наши политики сделали огромнейший прорыв, они даже вводят в законы необходимость поддержки гендерных квот. Но с другой стороны есть огромнейшая проблема «бытового неравенства», - подытожил голова ХОО КВУ.

Участники передачи заострили внимание на такой проблеме, как сексизм в СМИ, вспомнили нашумевшую в Херсоне статью, в которой обсуждался внешний вид депутаток Херсонского областного совета с головы до пят.

«Мы должны понимать в первую очередь, что медиа – это бизнес, - сказал Дементий Белый, - И журналисты получают деньги за количество просмотров своих статей, поэтому они вынуждены ориентироваться на популярные темы. Статья, о которой мы говорим, получила огромнейший негативный резонанс, ее прочитали все, кого я знаю. То есть журналист добился совей цели. Но я согласен с тем, что медиа нужно воспитывать. Но тогда наше общество должно сформировать общественный заказ, уровень приличий, ниже которых СМИ не могут опускаться. С частными медиа мы пока не можем вести такой серьезный разговор. Но мы должны формировать общественные медиа, где мы могли бы влиять на ту информацию, которая там появляется. А влиять мы можем только покупая эту информацию. Готовы ли мы сегодня тратить деньги на СМИ? Лично я уже забыл, когда покупал газеты, я пользуюсь интернетом. Это получается, что я лично воспитываю тех троллей, которые ориентированы не на повышение нашего уровня знаний, культуры, терпимости, а на насилие, любовь к клубничке и т.д.»

Также Дементий Белый считает, что неравенство начинается с того момента, когда ребенка выносят из роддома с розовой либо голубой ленточкой:

«Откроем наши сказки. Обычно принц храбрый, сильный, смелый. И только единственный пример такой девочки в нашей мировой литературе – Пеппи Длинный Чулок. дальше включаем телевизор, а там женские конкурсы красоты. На этом зарабатывают деньги, такой запрос формирует общество. Но мы должны задуматься, когда это все происходит».

По словам головы ХОО КВУ, гендерные квоты – это, конечно, важно. Но в наших реалиях их эффективность свелась до минимума:

«Конечно же, гендерные квоты – это важно. Но откроем закон и вспомним местные выборы 15 года. Фактически квоты были введены за несколько месяцев, партии не успели подготовиться. Это было хорошее начинание, но реализация его была анекдотическая. Все ругались, были не готовы. Но самое важное, гендерные квоты обычно работают на партийных выборах, когда есть партийные списки, а у нас была такая система выборов, похожая на русскую рулетку, что это нивелировало введение гендерных квот».

Дементий Белый сделал вывод, что в наступление на понимание гендерного неравенства надо идти по всем фронтам. Это развитие культуры, работа с медиа, политические реформы. Практику гендерных квот нужно продолжить, но изменить систему выборов, чтоб они заработали. Нужно говорить партиям, что теперь гендерные квоты будут всегда, чтоб они начали работать с женщинами-активистками. Должен быть системный подход, начиная от роддома и двух ленточек, заканчивая правильным введением закона о выборах.

Полный выпуск передачи размещаем ниже: