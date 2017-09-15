Можно ли писать о полиции без криминала?

Вчера в Urban CAD состоялся пресс-ланч с редакторами херсонских СМИ и представителями полиции. Журналисты сказали, какой информации им не хватает для того, чтоб более эффективно освещать работу полиции и безопасность города, а стражи порядка в свою очередь озвучили свои замечания к работе наших СМИ. Получился весьма интересный диалог.

Сначала слово предоставили полиции. Пресс-офицер Управления патрульной полиции Андрей Кованый отметил, что журналисты часто публикуют непроверенную информацию, не обращаются за комментариями, тем самым искажая факты. Также, по его словам, у нас нет журналистики, один копирайтинг.

Сам инспектор утверждает, что он открыт для общения, как в Фейсбуке, так и в телефонном режиме, и даже продиктовал журналистам свой мобильный номер.

-То есть к вам можно обращаться за комментарием? – уточнила я.

-Да, конечно. Но я могу ответить только в рамках компетенции патрульной полиции, до того момента, как нарушителя передали следователям, - ответил Андрей.

-Бесполезно, - добавил один из журналистов.

Следующим выступил заместитель начальника отдела участковых инспекторов Главного управления Нацполиции Украины в Херсонской области Андрей Хурса. Он рассказал о работе участковых, с которыми, как оказалось, в Херсоне действительно серьезная проблема, поскольку количество оных сократили вполовину и их попросту не хватает (как и служебных автомобилей). Поэтому бороться со стихийной торговлей и самогоноварением в городе очень сложно.

В ходе обсуждения возник следующий конфликт. Никому неприятно видеть в лентах местных сайтов сплошной криминал, но именно такие сводки ежедневно рассылает пресс-служба. А пресс-служба рассылает такую информацию, потому что журналисты ее публикуют. Получается такой замкнутый круг.

Однако редакторы сайтов, которые ставят криминальные новости, говорят, что они действительно пользуются популярностью у читателей.

-Мы проводили эксперимент. День не ставили криминальную хронику вообще. И просмотров действительно было меньше, – поделилась редактор сайта «Херсонщина за день» Наталья Колонцова.

Пришли к выводу, что, читая такие материалы, херсонцы в глубине души думают «Слава Богу, что это случилось не со мной», потому что не чувствуют себя в безопасности и понимают, что в нашем городе и сами могут запросто стать героем криминальной хроники.

Журналисты предложили полицейским использовать другие информационные поводы – например, готовить инструкции на тему «Как избежать грабежа» и т.д. Правоохранители удивились, что редакторы готовы размещать материалы такого плана. Более того – не говоря уже об обывателях, многие журналисты сами не до конца понимают, в чем суть реформы полиции, таких разъясняющих статей тоже не хватает.

- Хотелось бы, чтоб о нас писали не только негатив, но и позитив, - высказал пожелание заместитель начальника отдела коммуникации ГУНП в Херсонской области Виталий Байдаров.

Но откуда же черпать этот позитив, если сама полиция не создает соответствующих информационных поводов? Андрей Хурса вспомнил, что по закону участковые должны периодически отчитываться перед гражданами о своей работе:

-Будем стараться проводить такие отчеты.

Журналист Александр Карпенко поделился опытом зарубежных коллег, которые провели день с патрульной полицией и получился очень интересный материал. В головы херсонских журналистов тоже приходила подобная идея, но воплотить ее, к сожалению, невозможно. Правоохранители аргументируют тем, что в автомобиле не должен находиться посторонний человек, а особо рьяным акулам пера предлагают писать заявления куда-то в Киев, чтоб получить разрешение. Обычно после таких «посылов» уже не особо-то и хочется писать что-то, тем более позитивное.

Да и вообще, комментарии от полиции получить крайне сложно. Начальство запрещает подчиненным общаться с журналистами, раскрывать информацию. Либо же этот процесс затягивается настолько, что материал уже теряет актуальность, а ведь, как правило, местные сайты делают ставку на оперативность.

Также журналисты посоветовали представителям полиции отходить от сухих сводок и статистики и организовывать больше интересных акций с привлечением граждан. И, кстати, завтра, 16 сентября, с 12.00 до 17.00 возле бюста Суворова пройдет акция по информированию жителей города по вопросам безопасности.

Пресс-ланч состоялся в рамках проекта «Безпека міста: об'єднуємо зусилля заради якісних змін у громаді», который реализует ОО «Общественный центр «Новая генерация» в партнерстве с 5 организациями – ХОЦ «Успішна жінка», ИРЦ «Правовий простір», БО «Фонд милосердия и здоровья», ОО «Херсонский клуб экстремальной журналистики» и Региональный центр по предоставлению БВПП в Херсонской области при поддержке международного фонда «Відродження».