До ефективного використання механізмів демократії участі на Херсонщині ще не доросли

20 вересня на круглому столі в Кризовому медіа-центрі.Херсон керівник Причорноморського центру Олександр Мошнягул та експерт Артем Чайковський презентували результати дослідження стану демократії участі в містах Херсонської області: в Херсоні, Новій Каховці, Каховці, Олешках, Голій Пристані та в Скадовську. Вони з’ясували, як застосовувались в зазначених містах в 2016 та на початку 2017 рр. ключові процедури демократії участі, а саме: громадські слухання, загальні збори громадян за місцем проживання, місцеві ініціативи, громадські ради, органи самоорганізації населення (далі ОСН) та електронні петиції, дослідили, як названі механізми регламентовані в статутах громад, проаналізували прозорість та доступність влади на підставі інформації офіційних сайтів зазначених міст. Разом з представниками влади й громадськості експерти під час круглого столу обговорили виявлені проблеми. З детальними результатами дослідження можна ознайомитися за посиланням. Загалом були зроблені наступні висновки:

1.Процедури демократії участі в містах області застосовується не системно і переважно за ініціативою влади. Окремі процедури, наприклад, місцеві ініціативи, не застосовуються.

2.Регламентація більшості процедур в статутах громад не сприяє їх впровадженню.

3.Є серйозні питання щодо прозорості та відкритості в діяльності влади міст, до наповнення їх офіційних сайтів. Майже відсутня інформація про господарську діяльність. Брак такої інформації відбиває у громадян бажання шукати правові форми співпраці із владою, призводить до напруження і небажаних конфліктів.

Лідер по застосуванню процедур демократії участі Херсон, аутсайдер – Олешки. Найбільш «інформативний» сайт Херсонської громади, найменш – Скадовської. Найбільш технічно забезпечений сайт Каховки, найменш – Голої Пристані.

Обговорення почали з сайтів. Експерт Артем Чайковський вважає, що сайти громад потребують чіткої категоризації. Яскравим прикладом такого зручного як для пересічних громадян, так і для експертів ресурсу є сайт Миколаївської міської ради. А офіційний сайт Херсонської міськради схожий на капусту – там є багато всього, але нема порядку, і для пересічних громадян він не є зручним. Представник інформаційного відділу міськради Ірина Онищенко підтвердила, що офіційний сайт годі як новорічна ялинка:

«Справа в тому, що стержень сайту був створений ще в 2010 році. За 7 років багато що змінилося. Ми не заперечуємо недосконалість сайту, постійно ставимо це питання. Коли депутати дадуть нам гроші на реконструкцію сайту, тоді ми його переробимо і зробимо більш досконалим».

Як зазначив глава фракції «Укроп» в Херсонській міськраді Віталій Богданов, рішення міської ради ще можна знайти на сайті, а рішення виконавчого комітету – суцільна таємниця. Депутат з’ясував, що члени виконкому самі не розуміють, за що голосують, а саме цей орган регулює всі фінансові потоки. Також, за словами депутата, не працює такий механізм місцевої демократії, як електронні петиції, тому що люди, які за це відповідають в виконкомі, блокують процес.

Крім технічних проблем з сайтом існує ще одна істотна проблема – недосконалі Статути міст, в яких недостатньо прописані не тільки самі механізми демократії участі, а й яка повинна бути реакція влади, наприклад, на Резолюцію громадських слухань. Ярким прикладом є слухання по титульними спискам на капітальний ремонт, які відбулися на початку літа. Резолюція з конкретними пропозиціями і вимогами громади була передана меру, але досі на неї немає жодної реакції. Влада може скільки завгодно говорити, що «документ знаходиться на розгляді».

«У статутах міст у розрізі громадських слухань, місцевих ініціатив, загальних зібрань громадян проблема не тільки в високому кількісному цензі, але і в тому, що ніяким чиномне регламентовано, як орган, якому адресована Резолюція громадських слухачів, повинен її розглядати, в який термін, в який спосіб. Ми не вимагаємо, щоб депутати голосували так, як ми хочемо. Ми хочемо, щоб нас почули», - прокоментував Олександр Мошнягул.

Також він зазначив, що рік тому Громадська рада при мері підготувала новий проект Статуту територіальної громади м. Херсона, але прийнятий депутатами він не був. Так само Причорноморський центр підготував Статути для Каховки, Нової Каховки, Скадовска з урахуванням всіх моментів, пов'язаних з прямою демократією. Але далі подяк з боку влади діло не заходить. Експерт ПЦПСД Володимир Молчанов вважає, що партіям треба в свої програми вкладати удосконалення Статуту, а також відповідальність за його невиконання.

Громадська активістка Віра Задніпряна в свою чергу озвучила думку, що законодавча база не така вже й погана, а проблема - в людях, окремих чиновниках, які ухиляються від її виконання.

Цікавою інформацією поділився журналіст з Олешок Андрій Соков. В Олешках громадська організація вимагала від влади опублікувати на сайті документи, які повинні бути там розміщені за законом, за що отримала позов до суду. Суд громадська організація виграла, але про яку демократію участі може йти мова? Учасники круглого столу дійшли висновку, що на сьогоднішній день більш ефективна «агресивна демократія» - це усілякі мітинги, акції, страйки, часом епатажні дії від обурених городян. Однак, як бачимо, на це влада реагує швидше, ніж на Резолюцію громадських слухань або проект рішень місцевих ініціатив. На жаль…