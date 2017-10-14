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Підвищена ціна на маршрутки - 17 жовтня відбудеться обговорення захисту громадських інтересів

17 жовтня о 14:30 в Кризовому медіа-центрі Херсон (вул. Пилипа Орлика (9 Січня) 30, 1й поверх, 33 оф.) відбудеться прес-конференція на тему «Ціну на маршрутки підняли. Як громадянам відстояти свої інтереси», під час якої буде  запропоновано  громадянам інструменти контролю якості перевезень та кроки громади по захисту своїх інтересів.

В ситуації, що склалася із ціною та якістю роботи пасажирського транспорту у нашому місті, дотримання графіку – все буде залежати виключно від херсонців, їхньої активності та координованості дій.

Спікери:

  • Олександр Мошнягул, голова Громадської ради при міському голові
  • Ярослав Концевий, засновник інтернет-ресурсу "Укрскарга"
  • Дмитро Багненко, представник ініціативної групи

На прес-конференцію запрошуються всі зацікавлені представники ЗМІ та громади.

Нагадаємо, що громадська рада при Херсонському міському голові вважає рішення виконкому про підвищення тарифу на проїзд в маршрутках до 5 гривень ганебним й незаконним.

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