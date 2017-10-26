Як громадянські ініціативи зможуть оздоровити фінанси громад

Саме це 25-27 листопада 2017 р. у «КМЦ. Херсон» навчали експерти громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети» 25 представників місцевих громадських груп з 3-х міст обласного значення (Херсон, Каховка, Скадовськ) та 3-х об’єднаних територіальних громад Херсонщини (Кочубєївська, Білозерська, Зеленоподівська ОТГ).

Всі вони стали випускниками першого навчання для потенційних грантерів конкурсу http://frgn.mk.ua/?page_id=1192 «Ефективність, прозорість місцевих бюджетів в Миколаївській і Херсонській областях під контроль громад – 2017». Друге навчання для місцевих громадських груп Миколаївщини відбудеться 1-3-листопада 2017 р.

«За рецептом – значить смачно!»

Тренер — фінансовий експерт ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва» Тетяна Золотухіна розповіла присутнім про бюджетну систему, зокрема сутність програмно-цільового методу (ПЦМ) бюджетного планування та умови, при яких його застосування зробить витрачання місцевих бюджетних коштів більш ефективним. Для розуміння теми учасники семінару розглядали конкретні приклади, закріплювали матеріал під час практичної частини навчання.

«..Відкритість і прозорість є важливою умовою для досягнення витрачання публічних коштів місцевих громад . А ПЦМ — це метод, що відкриває усім бажаючим найцікавіше - ціну товарів, робіт і послуг, які закупаються за кошти громади, бюджетні гроші. Такой информации в бюджетной документації раніш не було».

Метод побудований таким чином, щоб кожен платник податків знав, скільки йому коштує закупівля однієї тонни піску для посипання доріг; вартість капітального ремонту 1 кв. метру покрівлі; вартість кронування однієї дерева, утримання 1 дитина в дитячому садочку та ін. При ПЦМ ціна робіт та послуг надється в вільному доступі для широкого загалу в обов’язковому порядку.

Дієві рецепти впливу громади на рішення голови та депутатів.

Тренер «людською мовою» громадським активістам довела важливість опанування методики громадського аудиту доброчесності запровадження програмно-цільового методу і ефективності витрачання коштів місцевого бюджету та механізмів захисту прав мешканців та інтересів периферійних громад у бюджетному процесі міста обласного значення чи ОТГ.

«.. Проведення громадського аудиту допоможе місцевим громадським групам знайти чім хворіють місцеві фінанси. Факти громадського аудиту стануть аргументами за допомогою яких на громадських слуханнях, засіданнях громадських дорадчих рад при виконавчих органах місцевого самоврядування можливо переконати місцевого голову і депутатів у прийнятті «ліків, що виявила активна та розумна громадськість…» - наголосила експерт-методист проекту.

Справжнє задоволення від навчання отримали представники громад Херсонщини. А саме, враження випускників навчання:

«…Справжнім відкриттям стали можливості методики громадського аудиту доброчесності запровадження ПЦМ і оцінки ефективності витрачання бюджетних коштів по даним паспортів бюджетних програм /звітів про їх виконання. Вразило те що без отримання додаткової інформації, а тільки на підставі аналізу паспортів бюджетних програм можна дослідити наприклад дублювання функцій в місцевому самоврядуванні, планування завищених цін за товари работи, послуги та інш. »..- Діана Іваннікова – депутат Новокаховської міської ради.

«Ми тільки на початку шляху, і такі семінари дуже важливі для розуміння ПЦМ. Якісь нюанси ми вже чули, якісь уже знаємо, але повторення мати навчання, і кожен раз є щось нове. І я вважаю, що наш тренінг проведено дійсно на дуже високому рівні. Дуже приємно було спілкуватися, і серйозний матеріал нам надано. Велике спасибі» - Галина Хараїм – громадська активістка Кочубєєвської ОТГ.

Найближче подібне навчання місцевих громадських груп Миколаївщини відбудеться 1-3-листопада 2017 р.

Місце проведення: готель «Рациотель» (пр. Центральний ,буд. 120, м. Миколаїв ).

Прес-служба ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» за матеріаломи херсонської ГО «Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень»

P.S.

ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва» http://frgn.mk.ua в партнерстві з Херсонською ГО «Причорноморський центр політичних і соціальних досліджень» http://pcpsd.blogspot.com

за підтримки NED (м. Вашингтон, ОК, США) оголошує конкурс мікрогрантів:

Ефективність, прозорість місцевих бюджетів в Миколаївській і Херсонській областях під контроль громад – 2017

Цілі конкурсу:

•Підвищення спроможності громадян щодо участі у бюджетному процесі місцевого рівня, та щодо застосування дієвих методів контролю ефективності виконання місцевих бюджетних/цільових програм.

•Підвищення спроможності громадян щодо застосування механізмів поточного контролю використання бюджетних коштів через процедури тендерних закупівель.

•Просування дієвих механізмів, що забезпечують прозорість та ефективність бюджетного процесу, та підзвітність використання бюджетних коштів, на місцевому та обласному рівнях.

•Формування сталих партнерств за участю об’єднань громадян та місцевого бізнесу, що започатковують компанію по вирішенню проблеми відповідно до спільного плану солідарних дій.

•Відпрацювання методів залучення городян до заходів компанії з просування дієвих механізмів, що забезпечують контроль формування бюджету та використання бюджетний коштів на місцевому рівні:

б) навичками контролю органів місцевого самоврядування (ОМС) в процесі виконання місцевих бюджетів.

в) навичками дієвого оскарження в компетентних органах порушень в бюджетному процесі, в т.ч. в процедурах держзакупівель.

Географія конкурсу: міста обласного значення, об’єднані територіальні громади Миколаївської та Херсонської областей.

Термін подачі заявок: 30 листопада 2017 р. Форма заявки на конкурс.

Тривалість реалізації проекту: не більше 5 місяців. Розмір гранту: до $800

Оголошення результатів: 25 грудня 2017 р.

Початок реалізації проектів – 01.01.2018р.

E-mail: fondnikol@gmail.com та nzmp@ukr.net

Довідки: Тел (0512) 47-38-79, тел (095) 242-51-24.