Вздовж бульвару плитку кладуть хмуро (як ук(Р/Л)асти мільйон)

Досі я в своїх викриттях херсонської корупції не чипав славетного Управління капітального будівництва ХМР. Тому були певні причини - 15 років роботи в будівельній галузі, і зокрема тісного співробітництва з цим управлінням, породжували особисте відчуття хоч і неофіційного, але конфлікту інтересів. Тому я з кривою посмішкою мовчки спостерігав за деякими скандалами, зокрема за досить дилетантською боротьбою активіста Р.Р.Цвяха проти неякісного виконання підготовчих робіт для облаштування фінського модуль-флігеля до школи № 21. Та через поступову ротацію керівних кадрів це почуття потенційного конфлікту зникло разом із зникненням з УКБ давніх ділових партнерів, і можна починати.

Почнемо з досить характерної дрібниці:

(КПКВК 4716060) Благоустрій міст. Головний розпорядник – Управління капітального будівництва ХМР. Первісною, лютневою, версією паспорту бюджетної програми третім завданням цього паспорту «Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)» були закладені кошти на розробку проекту улаштування плиткового покриття на Бульварі мирному в районі кінотеатру "Україна". 53,1 тис.грн. На ці кошти треба було запроектувати укладання 3500 кв.м. плитки на смузі між плиткою навпроти Приватбанку, що залишилась непошкодженою внаслідок робіт ПП "Конкорд-2000" з реконструкції кінотеатру "Україна" в ТРЦ, та масивом плитки, який укладав власне цей забудовник навколо свого схожого на покращений районний будинок культури творіння. Підставою для визначення метражу став дефектний акт. Звісно, 53 тисячі – то була лише розминка. Вже 08.06.17 УКБ уклало без дотримання конкурентних процедур угоду № 060617 з таким собі ТОВ «Стройспектр-Плюс» на 1029100 грн. Предметом угоди став … капітальний ремонт плиткового покриття. Капітальний ремонт є різновидом робіт, і завдяки доброті наших депутатів міської ради, при оціночній вартості до 1500000 грн, не потребує застосування конкурентних (тендерних) процедур. Схоже на відому совєцьку гумореску «тут граємо, а тут рибу загортаємо». Для зовнішнього контролю через паспорт – утримання парку, скверу, з новим укладанням плитки у завданні (в порушення затвердженого Мінфіном наказом № 945 переліку завдань цієї програми, де жодного укладання плитки не передбачено), а в договорі – капітальний ремонт, також з порушенням наказу, а заразом і власного паспорту.

З 09.06.17 до 30.08.17 згідно з ресурсом е-data, УКБ встиг сплатити підряднику-реконструктору 660846 грн., порушуючи вже не лише нормиз застосування показників, але й обсяг фінансування третього завдання. Нагадую, він складав всього 53,1 тисячі, і тільки 10.09.17 був збільшений перезатвердженим паспортом до 1029100 грн. Цікаво, куди дивиться наше доблісне Казначейство, якому власне, законом заборонено пропускати не передбачені паспортами бюджетних програм видатки? З першою (від 13.02.17) та другою (від 10.09.17) версіями бюджетних паспортів УКБ за кодом 6060 можна ознайомитись ТУТ .

Та якби все обмежувалось лише порушеннями форм та назв, ніхто б цих порушень напевно і не припускався б. Як казав товариш сталін, кожна помилка служить маскуванням для злочину.

Які можуть бути версії злочинів, або інших правопорушень вже при виконанні договору? Чимало:

- плитку за собою відновлює сам забудовник «Конкорд-2000» не лише там, де маєце робити згідно з розмежуванням територій, але й в решті місць, де поламав, або поламали перехожі через зруйнування ним прилеглого масиву і погіршення цілісності піщано-цементної основи.

Тоді як витрати бюджету, так і роботи підрядника на понад мільйон грн – суцільна фікція.

- плитку мав би відновити забудовник, але йому «пішли на зустріч» і за винагороду чи ще чомусь зробили його роботу коштом міського бюджету.

- підрядник, що сам складав і кошторис (від проектних робіт відмовились, вони ж бо неможливі під капітальний ремонт) суттєво завищив ціни і вартість робіт, а також маніпулював обсягами.

Якщо перше правопорушення залишатиметься для не наділеною правоохоронними функціями громадськості просто припущенням, то друге практично є очевидним, звісно, без твердження про винагороду – свічки ніхто не тримав.

А третє неважко довести:

Ось, як виглядали показники «плиткового» завдання бюджетного паспорту в його первісній, лютневій, версії:

Затрати: площа плиткового покриття бульвару Мирного, що підлягає облаштуванню, м² (підстава - дефектний акт) 3500

Продукт: площа плиткового покриття бульвару Мирного, яку планується облаштувати, м² (підстава - дефектний акт) 3500

Ефективність: середні витрати на облаштування 1 кв.м. плиткового покриття, грн. (підстава - об’єкти-аналоги) 300

Якість: рівень готовності проектної документації з капремонту плиткового покриття бульвару Мирного, % (підстава – розрахунок) 100.

Розробник паспорту припустився обмовки за доктором Фройдом, передбачивши розробку проектної документації для капітального ремонту, тобто вже тоді планував оформити роботи саме як ремонт, під який та проектна документація не передбачена взагалі.

Але найцікавіше з цінами.

Ринкова ціна тротуарної плитки в Херсоні знаходиться станом на жовтень 2017 в межах 100-120 грн/м², а роботи з укладання – 70-100 грн. Допоміжний матеріал (цементно-піщана суміш) навіть при роздрібній закупівлі компонентів, не перевищить 20 грн /м². Крім того, розцінки ДБН РН 18-48-2 на укладання тротуарів з бетонних плит із зароблення мшвів піском та РН 18-20-1 на улаштування підстилаю чого піщаного шару при товщині шару 10 см, статусі підрядника як платника ПДВ, зарплаті 7200 грн (середня по Україні, і набагато вища за середню по будівельній галузі Херсонської області) дає без вартості основних матеріалів з урахуванням прибутку та відновлення адміністративних витрат підрядника одиничну розцінку 67,34 грн / м². На практиці у договорі підряду ця розцінка буде ще меншою, оскільки згідно листом Мінрегіонбуду від 03.04.17 р. № 7/15-3463 визначено, що «Орієнтовний розмір кошторисної заробітної плати, який доцільно враховувати у 2017 році при визначенні вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, складає від 3590 до 5500 гривень, що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах». При максимально дозволеному розмірі 5500, вартість одиничної розцінки складатиме 56,65 грн/ м². Загальна вартість робіт з урахуванням максимальної ринкової вартості матеріалів, т.ч., не може перевищувати 196,56 грн з прибутком, податками та адмінвитратами. На практиці, у випадках перевищення ринкових розцінок над ДБН, підрядники компенсують таке перевищення завищеною над ринковою вартістю застосованих матеріалів. Але навіть в цьому випадку сукупність ринкових цін на матеріальні і трудові ресурси з ПДВ не може перевищити 240 грн. Решта від 60 до 103 грн на кв. метр (разом до 350000 на 1 млн. витрат) є корупційно-ризиковою необґрунтованою складовою.

Та, мабуть, не круто намити з мільйона лише жалюгідні 350 тисяч!

Тому у договорі, кошторисі до нього, і зрештою, у зміненій редакції паспорту бюджетної програми, вартість квадратного метру додатково зросла! До 470 грн/м² !!! А це вже подвійне здорожчання щонайменше, або 500000 тисяч на мільйон витрат. Ось нові показники з паспорту:

4716060 Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)

1)Показники затрат

Площа плиткового покриття по просп. Ушакова в районі кінотеатру "Україна", що підлягає облаштуванню,м²(підстава - дефектний акт) 2200

2)Показники продукту

Площа плиткового покриття по просп. Ушакова в районі кіно театру "Україна", яку планується облаштувати,м²(підстава - дефектний акт)2200

3)Показники ефективності

Середні витрати на облаштування 1 м²плиткового покриття, тис. грн.(підстава – розрахунок*ЗКВ / загальнаплощаплитковогопокриття1041,605 / 2200=0,47) 0,47

4)Показники якості рівень готовності об’єкту,%(підстава – розрахунок «запланований обсяг капіталовкладень по об’єкту на 2017 рік / вартість облаштування запланованого обсягу плиткового покриття: 1029,1 / (2200 х 0,47) х 100») 100.

Як бачимо, ціна встигла підрости до 470 грн /м² не просто так, а за рахунок зниження запланованого обсягу робіт з 3,5 до 2,2 тис.м². Звісно, можливо спочатку хтось помилився при підрахунку на 13 соток з двадцяти двох. З ким не буває. І не зменшувати ж через таку дрібничку бюджетні витрати, позбавляти хороших людей грошей, а себе улюблених – офіційних двох відсотків за технагляд? Та існує й інша можливість – тому так вільно і повелися з площею покриття, що вона насправді покривається зовсім не ТОВ «Стройспектр-Плюс» за рахунок бюджету, а кимось іншим на кошти забудовника. А видатки коштом бюджету тоді за що? Та так, просто так…

PS. Понад рік тому заступник голови Херсонської облради В.Зеленчук назвав розкрадання понад 10% бюджетних витрат аморальним. Людина знала почуття міри. Сучасні міські підрядники та розпорядники – не знають. 50% - це рівень розкрадань при розвиненому азіровському «покращенні». Вони його успішно досягли, за посильного і всебічного сприяння депутатської більшості в нашій міськраді, т.зв. «широкої коаліції» з Оппоблоку, «Нашого краю», «Свободи», Радикальної партії, та купи депутатів-перебіжчиків з решти фракцій. Доцільність вищеописаних видатків на плитку поряд із «реконструкцією парку» та «компенсацією пільгових перевезень» Херсонелектротрансу, рішуче заперечувалась громадськістю ще на стадії прийняття бюджету-2017. Однак депутати не захотіли навіть заслухати резолюцію громадських слухань…

Володимир Молчанов