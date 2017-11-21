Херсон став місцем проведення XII Всеукраїнської конференції з питань самоорганізації населення

17-18 листопада в Херсоні відбулася XII Всеукраїнська конференція з питань самоорганізації населення «Інновації щодо громадської участі та розвитку соціального капіталу в громадах». У ході конференції делегати зі всієї країни обговорили державну політику сприяння розвитку соціального капіталу в Україні, були презентовані результати всеукраїнського дослідження «Про стан соціального капіталу у громадах та умови для його розвитку». Учасники конференції обговорили законодавче та нормативно-правове забезпечення розвитку соціального капіталу в громадах, розвиток соціального капіталу через сферу освіти та молодіжну політику. Також кращими практиками у формуванні умов для розвитку соціального капіталу поділились Регіональні ресурсні центри з розвитку місцевої демократії. Організували конференція Одеський суспільний інститут соціальних технологій та ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Відкрив конференцію Андрій Крупник – директор Одеського інституту соціальних технологій, доцент ОРІДУ НАДУ при Президентові України, член Координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства при Президентові України. Він пояснив присутнім, що соціальний капітал, якому присвячена конференція, - це ставлення людей один до одного, характер міжлюдських відносин, що проявляються у солідарності, взаємодопомозі, взаємоповазі, прагненні людей до об’єднання, координації дій та кооперації заради взаємної користі.

Голова ВГО «Асоціація самоорганізації населення» Тетяна Кіріллова поділилася своїм баченням розвитку соціального капіталу в кожному окремому регіоні. Вона вважає, що соціальний капітал потрібно сприймати диференційовано та розповіла про три рівні його розвитку. «Існує соціальний капітал на рівні області, який частково регулюється обласними програмами, на рівні міст, селищ, на рівні ОТГ. На всіх рівнях соціальний капітал має свої особливості, але в ОТГ сьогодні він має найбільше можливостей для розвитку в умовах відповідної реформи», - зазначила Тетяна Кіріллова.

Директор програмної ініціативи «Демократична практика» Міжнародного фонду «Відродження», співголова Робочої групи Координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства при Президентові України Олексій Орловський підкреслив, що це 10 конференція, яку підтримає саме фонд «Відродження». «Ми віримо, що саме участь інститутів громадянського суспільства, представників громадськості є запорукою розвитку держави й суспільства, особливо в умовах реформи децентралізації. Саме розвиток соціального капіталу в ОТГ є запорукою успішності реформи», - зазначив пан Орловський та побажав присутнім, щоб конференція була не менш успішною, ніж всі попередні.

Як зазначив член Асоціації, голова Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень та очільник регіонального Ресурсного центру з розвитку місцевої демократії Олександр Мошнягул, херсонцям є чим пишатися в сфері розвитку громадянського суспільства та соціального капіталу, адже у нас є всі умови для взаємодії між владою та громадськістю. «Херсонська область – одна з перших, де була прийнята програма сприяння розвитку громадянського суспільства та створена координаційна рада при облдержадміністрації з питань розвитку громадянського суспільства. Ця програма є унікальним документом, адже вона розроблялась творчим колективом, до якого увійшли як представники влади, так і представники громадськості, і ґрунтувалась на дослідженні стану громадянського суспільства», - прокоментував голова Причорноморського центру.

Крім того, Олександр Мошнягул зазначив, що в Херсоні дуже активно застосовуються механізми місцевої демократії – вже стали традиційними громадські слухання за ініціативи мешканців міста. Тож недарма конференція цьогоріч проходить саме в Херсоні.

У першій панельній дискусії з теми «Державна політика сприяння розвитку соціального капіталу в Україні» взяли участь представники влади – міський голова Володимир Миколаєнко та в.о. першого заступника голови ОДА Дмитро Бутрій.

«Формування та розвиток інститутів громадянського суспільства в Україні пов’язані, насамперед, з таким поняттям, як «соціальний, людський капітал». Саме довіра єднає в одне ціле окремі індивідуальні капітали людей на рівні трудових колективів, громадських рухів, національних і державних співтовариств. Інакше кажучи громадське багатство створюється завдяки контактам, активізації зв’язків між людьми та є основою, на якій тримається вся соціальна цілісність», - зазначив пан Бутрій. Міський голова в свою чергу акцентував увагу на тому, що активізація громадянського суспільства як в Україні взагалі, так і саме на Херсонщині відбулася у 2014 році, коли українці усвідомили, що вони є нацією – активізувався волонтерський рух, почали створюватися нові громадські організації.

«Всіх, хто звертався до нас, ми намагались підтримати, безкоштовно виділити приміщення для діяльності. Але час пройшов, і я бачу, що серед цих патріотів є і не дуже добросовісні люди. Багато хто готовий контролювати, і ми не проти, але контролювати повинні фахові люди. Це проблема –радити і контролювати готові багато людей, а от працювати, на жаль, меншість», - прокоментував Володимир Миколаєнко. Крім того, міський голова вважає, що люди недостатньо проінформовані про діяльність влади, і частково це провина ЗМІ, які « не можуть продати гарні справи, їм потрібна проблема».

«Як у тому прислів’ї – вміла добре готувати, та не вміла подавати, це про нас», - вважає мер.

У другий день конференції учасники працювали в групах – визначали механізми формування соціального капіталу в громадах, механізми інформаційного та ресурсного забезпечення розвитку соціального капіталу у громадах, а потім презентували свої напрацювання. Крім того, за підсумками конференції було ухвалено Резолюцію, дотримання якої сприятиме розвитку соціального капіталу в громадах.

«До конференції всі думали і обговорювали, що ж таке соціальний капітал, шукали визначення цього поняття для себе. А тепер ми з'ясували, що соціальний капітал - це все те, над чим ми постійно працюємо. Було дуже корисно зустрітися, прийти до спільного знаменника в розумінні того, що ж є складовими частинами о соціального капіталу, і виробити спільні напрацювання», - резюмував конференцію голова Причорноморського центру Олександр Мошнягул.