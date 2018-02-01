Сегодня встретились зачарованная весна и волшебные дети
В эту субботу, 3 февраля, в экологическом центре областной библиотеки им. Олеся Гончара началась работа над четвертым панно для конкурса "Ми все можемо" - для зачарованных детей об этом пишет Елена Водяницкая в блоге информационной кампании об аутизме в Херсоне "Волшебный ребенок".
Ребята выдували ветки весеннего дерева с помощью красок и трубочек для коктейлей, а также делали весенние цветы.
Символизм работы следующий: каждый ребёнок уникален, как цветок. Поэтому и цветы у нас получились такие разные.
Работа над панно ещё не закончена.
Я знаю некоторых детей, которые принимали участие в работе над панно. Они, действительно, зачарованные - хорошие, милые, добрые, но погруженные в свои миры.
Очень хорошо, что с ними проводятся такие мероприятия. Спасибо инициаторам.