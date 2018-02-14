Що таке безоплатна правова допомога?

Безоплатна правова допомога – правова допомога, яка гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» визначає порядок надання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги.

Безоплатна первинна правова допомога, суб’єктами права на яку є усі особи, які перебувають під юрисдикцією України, включає такі види правових послуг, як надання правової інформації; консультацій і роз’яснень з правових питань; складення заяв, скарг, інших документів правового характеру (крім процесуальних), а також надання особі допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації Безоплатну первинну правову допомогу надають місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги/бюро правової допомоги усім громадянам України, які перебувають під юрисдикцією України.

Безоплатна вторинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя, і включає такі види правових послуг, як захист; здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на таку допомогу в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення документів процесуального характеру.

Надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснюють регіональні та місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги:

особам, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення;

інвалідам, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;

дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

внутрішньо переміщеним особам;

громадянам України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб;

особам, до яких застосовано адміністративне затримання або адміністративний арешт;

особам, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважаються затриманими;

особам, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;

особам, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії;

особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі;

особам, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту;

ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

особам, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

особам, які належать до числа жертв нацистських переслідувань;

особам, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

особам, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;

особам, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;

особам, реабілітованим відповідно до законодавства.

ЯК ОТРИМАТИ БЕЗОПЛАТНУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ?

Система надання безоплатної правової допомоги в Україні сьогодні – це мережа із близько 550 офісів безоплатної правової допомоги у всіх регіонах України.

Отримати правову допомогу можна звернувшись до найближчого центру з надання безоплатної правової допомоги.

Херсонський офіс Мережі правового розвитку працює за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження». Безоплатна первинна правова допомога надається у кабінеті 115, м. Херсон, проспект Ушакова, 37 (перший поверх, праворуч від центрального входу). Графік роботи: З понеділка по четвер: 9:00 - 12:00 та 13:00 - 17:00, П’ятниця 9:00 - 12:00 та 13:00 - 15:45. Отримати довідку та записатися на прийом можна за телефоном: 099 468 238 48.

- м. Херсон, вул. Перекопська, 169.- м. Херсон, вул. Стрітенська, 7.

Джерело: сайт Міністерства юстиції України.