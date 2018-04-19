Укрэнерго начинает спор с Россией по украденным активам в Крыму. А это около 1 млрд долларов

Укрэнерго вручило руководящим должностным лицам государства-агрессора официальное письменное уведомление об инвестиционном спор относительно активов компании в Крыму. Об этом сообщил По руководитель ПАО «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук. Только украденное агрессором имущество стоит около 1 млрд долларов. А есть еще и потерянные доходы...





ПАО «Укрэнерго» в этом деле будут представлять юристы международной юридической компании «Covington & Burling LLP», которая ранее помогала подать аналогичный иск НАК «Нафтогаз Украины» и предоставляет юридические услуги Украина в межгосударственных судебных процессах против РФ.





Если ПАО «Укрэнерго» не удастся урегулировать с РФ спор мирным путем до конца сентября, компания сможет подать иск в Международный арбитраж против России, как это уже успешно сделал НАК «Нафтогаз Украины».





Иск будет касаться не только имущества ОАО «Укрэнерго», которое компания потеряла из-за аннексию полуострова, но и доходов, которые были недополученные ПАО «Укрэнерго» через такую потерю, ведь только крымская электросеть ПАО «Укрэнерго» стоит около 1 млрд долларов США; это тысячи линий электропередачи, десятки электрических подстанций и многое другое, включая два пансионата, где раньше оздоровлялись украинские энергетики.