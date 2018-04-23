Мифы про прием гормональных контрацептивов
Мы с интересом следим за активной просветительской работой госпожи Министра Ульяны Супрун. Ее темы всегда важны и крайне полезны. Вот и сейчас госпожа Министр на своей страничке в Фейсбуке пытается развеять мифы про гормональные контрацептивы.
В интернете распространены страшные мифы относительно препаратов группы КОК, вроде - "вырастут усы", "наберу вес", "контрацептивы отключат яичники, и потом не смогу забеременеть". Ко мне обратились в личные сообщения с просьбой написать о гормональной контрацепции.
Развеять туман вокруг гормональных контрацептивов и рассказать о том, для чего их может назначать врач, мы попросили эксперта - врача акушера-гинеколога Наталия Лелюх.
"Я это принимать не буду!"
Частая фраза, которую говорят пациентки, получив совет назначения использовать гормональные контрацептивы.
Важно понимать, что у каждого гормонального контрацептива, как и любого лекарственного средства является:
1. Доза и состав.
2. Показания для приема. И четко осознанная цель приема.
Иногда это может быть просто желание надежной контрацепции. Иногда эта группа препаратов назначается с определенной лечебной целью. Вместе с врачом вы должны определить те критерии, которые проинформируют вас, что цель достигнута и ради чего вам, возможно, придется терпеть побочные эффекты от препарата.
3. Противопоказания к применению.
Это состояния, сопутствующие болезни и нарушения метаболизма с риском изменения биодоступности контрацептива или с риском обострения при приеме гормонального контрацептивного средства.
4. Ограничения по приему (возраст, курение, употребление других препаратов, индивидуальная аллергия, сопутствующие заболевания с нарушением метаболизма веществ, оперативные вмешательства и т.д.).
5. Побочные реакции.
Сегодня каждая фармацевтическая компания, понимая юридическую ответственность, пытается указать все побочные реакции, которые хоть раз были зафиксированы при использовании препарата. Обращать внимание нужно на те, что указаны как части. Но учитывать, что при одновременном принятии различных лекарственных средств, их побочные эффекты могут аккумулироваться. Если вы одновременно принимаете три препарата, в побочных эффектах в которых указана тошнота, то с большой вероятностью тошнота у вас появится.
6. Осложнения приема.
Этот раздел мало описывается в инструкции к препарату. Подробную информацию можно найти на специализированных сайтах. Например, www.fda.gov или www.ncbi.nlm.nih.gov, а не в обсуждениях на форумах. Также, об основных возможных осложнениях приема вам должен сообщить врач во время визита, а не провизор в аптеке.
Современные контрацептивные препараты имеют большой спектр возможностей, кроме контрацептивного. Они могут бороться с неприятными проявлениями предменструального синдрома, уменьшать проявления эндометриоза, улучшать состояние кожи и волос. Главное не заигрываться с этими симптомами.
Важнейшие вещи, которые вы должны понять о гормональных контрацептивах прежде чем пойдете к врачу.
1. У вас один постоянный половой партнер, вы полностью ему доверяете, можете позволить регулярный секс и пока оба не хотите иметь ребенка.
2. Препарат назначает только врач. Только во время приема (не по телефону и не на форуме). Только после необходимых обследований.
3. Когда женщина выбирает эти препараты как метод контрацепции она может получить бонусные эффекты: нормализовать ритм менструаций, уменьшить менструальные кровопотери и боль, уменьшить или полностью избавиться от ПМС, улучшить состояние кожи. Но надо помнить, что эти препараты не защищают от инфекций, передающихся половым путем.
4. Если женщина курит, то употребление гормональных контрацептивов ограничено или запрещено. Это связано с высоким риском спонтанных тромбозов.
5. У женщины, которая принимает гормональную контрацепцию вырастут усы но не прибавится вес, особенно если она будет рационально питаться и иметь достаточную физическую активность.
6. Перед назначением гормональной контрацепции здоровой женщине не нуждается определять «гормональный фон», проверяться на инфекции и сдавать анализы на проверку работы печени и почек. Единственное обязательное обследование - УЗИ молочных желез.
Подробнее истинным источникам информации и консультируйтесь с врачом!
Развеять туман вокруг гормональных контрацептивов и рассказать о том, для чего их может назначать врач, мы попросили эксперта - врача акушера-гинеколога Наталия Лелюх.
"Я это принимать не буду!"
Частая фраза, которую говорят пациентки, получив совет назначения использовать гормональные контрацептивы.
Важно понимать, что у каждого гормонального контрацептива, как и любого лекарственного средства является:
1. Доза и состав.
2. Показания для приема. И четко осознанная цель приема.
Иногда это может быть просто желание надежной контрацепции. Иногда эта группа препаратов назначается с определенной лечебной целью. Вместе с врачом вы должны определить те критерии, которые проинформируют вас, что цель достигнута и ради чего вам, возможно, придется терпеть побочные эффекты от препарата.
3. Противопоказания к применению.
Это состояния, сопутствующие болезни и нарушения метаболизма с риском изменения биодоступности контрацептива или с риском обострения при приеме гормонального контрацептивного средства.
4. Ограничения по приему (возраст, курение, употребление других препаратов, индивидуальная аллергия, сопутствующие заболевания с нарушением метаболизма веществ, оперативные вмешательства и т.д.).
5. Побочные реакции.
Сегодня каждая фармацевтическая компания, понимая юридическую ответственность, пытается указать все побочные реакции, которые хоть раз были зафиксированы при использовании препарата. Обращать внимание нужно на те, что указаны как части. Но учитывать, что при одновременном принятии различных лекарственных средств, их побочные эффекты могут аккумулироваться. Если вы одновременно принимаете три препарата, в побочных эффектах в которых указана тошнота, то с большой вероятностью тошнота у вас появится.
6. Осложнения приема.
Этот раздел мало описывается в инструкции к препарату. Подробную информацию можно найти на специализированных сайтах. Например, www.fda.gov или www.ncbi.nlm.nih.gov, а не в обсуждениях на форумах. Также, об основных возможных осложнениях приема вам должен сообщить врач во время визита, а не провизор в аптеке.
Современные контрацептивные препараты имеют большой спектр возможностей, кроме контрацептивного. Они могут бороться с неприятными проявлениями предменструального синдрома, уменьшать проявления эндометриоза, улучшать состояние кожи и волос. Главное не заигрываться с этими симптомами.
Важнейшие вещи, которые вы должны понять о гормональных контрацептивах прежде чем пойдете к врачу.
1. У вас один постоянный половой партнер, вы полностью ему доверяете, можете позволить регулярный секс и пока оба не хотите иметь ребенка.
2. Препарат назначает только врач. Только во время приема (не по телефону и не на форуме). Только после необходимых обследований.
3. Когда женщина выбирает эти препараты как метод контрацепции она может получить бонусные эффекты: нормализовать ритм менструаций, уменьшить менструальные кровопотери и боль, уменьшить или полностью избавиться от ПМС, улучшить состояние кожи. Но надо помнить, что эти препараты не защищают от инфекций, передающихся половым путем.
4. Если женщина курит, то употребление гормональных контрацептивов ограничено или запрещено. Это связано с высоким риском спонтанных тромбозов.
5. У женщины, которая принимает гормональную контрацепцию вырастут усы но не прибавится вес, особенно если она будет рационально питаться и иметь достаточную физическую активность.
6. Перед назначением гормональной контрацепции здоровой женщине не нуждается определять «гормональный фон», проверяться на инфекции и сдавать анализы на проверку работы печени и почек. Единственное обязательное обследование - УЗИ молочных желез.
Подробнее истинным источникам информации и консультируйтесь с врачом!