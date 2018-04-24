Як в Херсоні «подружилися» з програмно-цільовим методом

17 квітня на засіданні міської Громадської ради експерт причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Володимир Молчанов презентував результати аудиту використання програмно-цільового методу головними розпорядниками бюджетних коштів міської ради, тобто нашими департаментами, управліннями.

Згідно з методикою критерії аудиту доброчесності були наступні: Оприлюднення паспортів бюджетних програм на сайтах, Отримання на звернення бюджетних запитів, Публікація звітів про виконання паспортів бюджетних програм, Представлення паспортів бюджетних програм на 2018 рік. За виконання цих критеріїв головні розпорядникам бюджетних коштів нараховувалися від 0 до 25 балів.

Так, за результатами аудиту, станом на березень 2018 року оприлюднено 70 паспортів бюджетних програм, не оприлюднено 19, Отримано 78 запитів і 11 не отримано, Оприлюднено 64 звіти, не оприлюднено – 29. А публічне представлення паспортів бюджетних програм не зробив жоден Департамент або Управління.

Найбільш доброчесними (і то з 75 балами при максимальних 100) виявилися Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю, Виконком Херсонської міської ради, Управління естетики та зовнішньої реклами, відділ з питань цивільного захисту, Управління споживчого ринку.

А найбільше недоліків за методикою аудиту має Управління транспорту, дорожної інфраструктури і зв'язку, воно набрало всього лише 20, 8 балів.

Як виявилося з аудиту, найбільше відповідають вимогам законодавства документи Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю. А ось Управління охорони здоров'я має серйозні невідповідності вимогам законодавства.

Серед інших міст обласного значення Херсон займає не найкращу позицію, навіть Каховка обігнала обласний центр.

Громадський аудит проведено в рамках проекту «Ефективні та доброчесні місцеві бюджети у 5-ти областях півдня та сходу України», який реалізує ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» в рамках діяльності Громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети» за підтримки Посольства Великої Британії в Україні.