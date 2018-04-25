Херсонська Програма сприяння розвитку громадянського суспільства – в трійці лідерів

20 квітня в Миколаєві відбулася нарада з теми «Хід реалізації Національної Стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в регіонах України». Організатором заходу була ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення», яка спільно з регіональними координаторами провела дослідження у 17 регіонах України.

У заході взяли участь представники інститутів громадянського суспільства, а також обласних державних адміністрацій міст Миколаєва, Одеси, Херсона. Разом вони обговорили результати дослідження та намагалися визначити стратегію покращення результатів кожного регіону.

Асоціація сприяння самоорганізації населення зробила ґрунтовний аналіз регіональних Програм сприяння розвитку громадянського суспільства, їх фінансування, плану заходів реалізації Національної стратегі, проаналізувала регіональні коордради, підрозділи по комунікаціях ОДА, КМДА, регламенти ОДА, КМДА, облрад, Київради.

Дослідження було реалізовано в рамках проекту «Громадський супровід реалізації на регіональному рівні Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки», який має на меті громадський супровід, що поєднує громадський моніторинг та інформаційно-методичну підтримку, створення в регіонах сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства на основі практичного застосування різних форм демократії участі та налагодження ефективної взаємодії між громадськістю і органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування.

Так, херсонська Програма сприяння розвитку громадянського суспільства на третьому місці, в той час як очолюють рейтинг регіональні програми міста Києва та Дніпропетровської області. Наприклад, в нашій програмі, на відміну від інших знайшли відображення такі завдання Національної стратегії як створення, організація діяльності та припинення органів самоорганізації населення; унормування порядку проведення ОВВ та ОС порядку ініціювання та проведення загальних зборів (конференцій) членів ТГ за місцем проживання та реалізації їх рішень; стимулювання розвитку соціального підприємництва, зокрема удосконалення механізмів соціальної підтримки такої діяльності.

Але, на жаль, Херсонщина втратила бали через те, що досі не був прийнятий план заходів реалізації національної Стратегії. Як пояснив присутній на нараді керівник ГО «Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень» Олександр Мошнягул, який входить до коордради, в адміністрації пояснюють затягування об’єктивними причинами. Відбувалась реорганізація підрозділів ОДА, які опікуються питаннями розвитку громадянського суспільства. Якраз напередодні відбулося перше в цьому році засідання Координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського суспільства при обласній державній адміністрації, на якому Олександр Мошнягул підняв цю тему, вніс пропозиції до проекту заходів, та є надія, що найближчим часом план затвердять.