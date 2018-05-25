У Новотроїцькому районі говорили про успіхи та виклики децентралізації

24 травня за ініціативи Херсонського Центру розвитку місцевого самоврядування, який створено за підтримки Програми U-LEAD з Європою, відбулись дебати «Успіхи та виклики децентралізації», близько 200 небайдужих жителів Новотроїцького району прийшли дізнатися про досвід об`єднання сусідніх громад - Зеленопідської та ПрисиваськоЇ ОТГ.

Спікерами виступили Галина Лобунько, голова Зеленопідської ОТГ та Сергій Кліщевський, голова ПрисиваськоЇ ОТГ. Модерувала захід Лариса Оленковська, директор Херсонського регіонального відділення Асоціації міст України. Також в кінці заходу до публічних виступів долучились голова Новотроїцької РДА Наталія Солтановська, голова Новотроїцької райради Юрій Коцегубов, а також наймолодший голова серед всіх ОТГ України Вегандз Мяснікян.

У Новотроїцькому районі поки що не створено жодної об’єднаної територіальної громади. Одна з перешкод на шляху децентралізації – це розповсюдження міфів серед противників реформи. Тому захід було направлено на те, щоб показати аудиторії, що децентралізація дає більше ресурсів та перспектив самостійного розвитку.

Галина Лобунько розвіяла міф серед аудиторії про те, що комунальні заклади з об’єднанням починають закриватись, наприклад, дитячі садочки, школи, лікарні і т.д.

- На даний момент ми не знайшли лікаря для громади, тому частину своєї субвенції віддаємо району, де і лікуються поки що люди з громади. Але ми вже відкрили будинок лікаря і чекаємо на спеціаліста. Бо ми йдемо не до лікаря, а до спеціаліста. Ми працюємо над якістю, люди мають отримувати якісні послуги, - зазначила Галина Лобунько.

Модератор заходу Лариса Оленковська підсумувала, що сьогодні в об’єднаних громадах є брак фахівців, а не скорочення. Так як один із найпоширеніших міфів про децентралізацію - це думка, що об`єднання скоротить кількість робочих місць.

Сергій Кліщевський означив одним з викликів брак спеціалістів на місцях: «Коли у нас з’явилися гроші, виникло питання щодо спеціалістів. Стоїть питання, як правильно зробити документи, як все оформити, як нести відповідальність».

- Перед вами стоять не двоє сільських голів, а два самураї. До нас приїздило багато делегацій. Вашому району дуже повезло, у вас в приміщені сидять голова РДА та райради. Вони разом з вами і готові вам допомогти. Я шкодую, що ми не об’єдналися в 2015 році, - зазначила Галина Лобунько.

Об’єднання громад неминуче і це єдиний спосіб, щоб зберегти села - саме на цьому меседжі зійшлись всі спікери. Лариса Оленковська наголосила, що всім присутнім вирішувати з ким об’єднуватись і краще це зробити якомога швидше, адже це спосіб раніше розпочати отримувати підтримку від держави та самостійно приймати рішення, в якому напрямку розвивати громаду.

Сподіваємось, що вже осінню в Новотроїцькому районі з’являться перші об’єднані громади, продовжуємо працювати в цьому напрямку!