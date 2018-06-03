Чи отримають херсонці грошову компенсацію пільг на проїзд?

25 травня в Кризовому-медіа-центрі.Херсон відбудеться круглий стіл з теми «Монетизація пільг на проїзд в Херсоні та дотримання прав громадян на соціальний захист: спільне рішення».

14 березня Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 197 «Деякі питання надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах». До неї додається Порядок надання пільг у готівковій формі, яким мають користуватися обласні, державні адміністрації, на які покладається обов’язок затвердити розмір щомісячної готівкової виплати у 2018 році. Виплата повинна здійснюватися щомісяця, а розмір її визначається шляхом множення середньої вартості проїзду у міському комунальному транспорті в області на 30 поїздок.

ГО «Транспорт Херсонщини» Херсонщини ініціювала круглий стіл з метою обговорення даної Постанови Кабінету міністрів громадськістю Херсона спільно з органами влади й міськими перевізниками та пошуку спільного знаменника – яким чином виконувати Постанову в нашому місті, врахувавши побажання городян з одного боку та можливості влади й перевізників з іншого.

Як зазначила присутня на круглому столі начальник управління соціального захисту ХОДА Олена Князєва, облдержадміністрація вже виконала свої обов’язки – зробила розрахунок середньої суми готівкової компенсації. Після підписання губернатором розрахунки будуть передані органам місцевого самоврядування.

Голова громадської організації Володимир Молчанов назвав виявлені локальні нюанси, які ускладнюють виконання цю Постанови:

- Пенсіонери за законодавством мають право на безкоштовний проїзд, але це право забезпечується лише для пасажирів міського електротранспорту, і те не всім, бо в деяких районах міста взагалі нема тролейбусних маршрутів, а в деяких кількість машин недостатня, що змушує людей похилого віку годинами чекати, а потім подорожувати тролейбусами у вкрай некомфортних умовах. Отже, половина міських пільговиків за законом не можуть своїми пільгами скористатись. А частина тих, кому тролейбуси доступні, навпаки - зловживає необмеженою кількістю пільгових поїздок.

- Гарантовані законом пільги формально забезпечуються автобусними перевізниками у збиток собі, без компенсацій з міського бюджету. Це призводить до конфліктів водіїв з пасажирами, а іноді навіть до відмови в безкоштовному проїзді.

-- Система визначення обсягу пільгових перевезень і компенсації їх вартості комунальним підприємствам є необгрунтованою. Зараз за розрахунком 4 пільговика до 1 «платника», але насправді облік пільгових пасажирів ніхто не веде.

У березні ГО «Транспорт Херсонщини» провела обговорення питання монетизації пільг з відповідальними працівниками ОМС, еспертами, та представниками пільгових категорій громадян.

Що стосується представників органів місцевого самоврядування, з одного боку, вони розуміють існуючі порушення законів і неефективність розподілу коштів, з іншого, існуюча схема є ергономічною для двох профільних управлінь, тоді як зміни потребуватимуть створення додаткових робочих місць.

Пільговики в свою чергу висловили потребу в більшій кількості поїздок, ніж мінімально передбачено Постановою КМУ.

«Транспорт Херсонщини» пропонує декілька варіантів втілення в життя грошової компенсації проїзду.

1)Здійснити монетизацію пільг згідно з Постановою Кабміну, але не додаючи пільгові категорії й не збільшуючи кількість поїздок. Тоді сума компенсації залишиться в рамках тих коштів, які бюджет сплачує комунальним підприємствам-перевізникам зараз.

2)Примусова валідація всіх транспортних засобів. Це означає застосування в автобусах та маршрутках електронного пристрою та введення карток для пільговиків, за допомогою яких вони будуть розплачуватися. Переваги цього варіанту – повний облік пасажирів, відсутність фальсифікацій. Але цей спосіб не такий вже й легкий й швидкий - треба закупити й встановити в транспорті обладнання.

3)Введення пільгових квитків, які будуть видаватися через відділ соцзахисту міськради за пред’яви особою підтверджувальних документів. Тут також є свої складнощі. Доведеться нормативно встановити пропорції квитків на автотранспорт та на електротранспорт. Також цей механізм потребує створення нових робочих міст, що збільшить навантаження на бюджет. Зате одразу відсіються ті, кому безкоштовний проїзд не потрібен, бо навряд людям захочеться стояти в чергах за цими квитками просто так.

Як зазначила присутня на круглому столі представниця Управління соціальної політики Херсонської міської ради Бєлай Тетяна Вікторівна, якщо компенсація буде роздана всім пільговикам в готівковій формі, навантаження на міський бюджет за інформацією фінансового управління буде в 4 рази більше, кошти, ніж зараз. Крім того, зовсім «випадуть» річкові та залізничні приміські перевезення.

Після обговорення всіх варіантів монетизації учасники круглого столу прийшли до висновку, що треба звернутися до досвіду тих міст, які вже вирішили цю проблему. Наприклад, в Києві й в Тернополі діє так звана «картка містянина», якою пасажири розраховуються в транспорті. Це той самий варіант «валідації», який, втім, за словами Володимир Молчанова, має супротив з боку перевізників, адже «ніхто не бажає висвітлювати реальний пасажиропотік, щоб не платити податки, що залежать від обсягу виручки».

Резюмуючи круглий стіл, голова міської Громадської ради Олександр Мошнягул запропонував провести аналогічне обговорення цього питання в міськраді спільно з депутатами, щоб «вони почали про це говорити».