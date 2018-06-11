На херсонських журналістів чекають сніданки з суддями

13 червня у Херсонському Кризовому медіа-центрі відбулася прес-конференція з теми «Підвищення обізнаності громадян як запорука успішної судової реформи». Галина Бахматова, менеджер проектів Комітету виборців України, презентувала різні форми інформаційно-просвітницької кампанії, що відбувається наразі в багатьох обласних центрах України в рамках Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Нове правосуддя».

ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ ЩОДО СТАНУ ТА ХОДУ СУДОВОЇ РЕФОРМИ НА МІСЦЕВОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ необхідно для того, щоб подолати тотальний нігілізм і недовіру народу по відношенню до влади взагалі та до судів зокрема.

В червні-липні цього року проводиться розповсюдження наочних інформаційних матеріалів про судову реформу, а також будуть проведені 4 прес-сніданки як форма безпосереднього та відвертого спілкування журналістів, активістів громади з суддями. Попередній графік прес-сніданків с суддями такий: 20 червня, 11, 18, 15 липня, час та місце проведення буде уточнено та надіслано всім херсонським ЗМІ та громадським організаціям.

Галина Бахматова представила основні проблемні сфери у роботі судової влади – це прозорість, корупція, фінансування, контроль – та розповіла про головні напрямки судової реформи:

І. Поліпшення прозорості судової системи: електронний суд, Е-декларації, перевірка стилю життя як інструмент контролю доброчесності.

ІІ. Подолання корупційних ризиків в системі судочинства: недоторканість, переатестація та призначення нових суддів.

ІІІ. Фінансове забезпечення суду: рівень заробітної плати та штрафні санкції.

IV. Інструменти контролю над суддями: органи влади та громадський контроль.

За 26 років незалежності України було сім спроб реформувати судову гілку влади. Остання восьма спроба почалась з 2 червня 2016 року, коли Верховна Рада ухвалила зміни до Конституції в частині правосуддя та новий Закон України «Про судоустрій та статус суддів».

Судова реформа запроваджена з головною метою - відновлення довіри суспільства до судової влади та спрощення судової системи для громадян з одночасним кадровим перезавантаженням, антикорупційним контролем та дієвою відповідальністю суддів. Були прийняті зміни в законодавстві України: в Конституції України, в Законі України «Про судоустрій та статус суддів» та в трьох процесуальних кодексах. Судова реформа буде зосереджуватись на тому, щоб зробити судовий захист більш ефективним.

Введення електронного суду – це налагодження процесу оперативного обміну інформацією в електронному вигляді між судовими установами, учасниками судового процесу, а також іншими державними структурами з метою забезпечення справедливого та неупередженого правосуддя в Україні.

Електронний суд дасть можливість налагодити комунікацію за допомогою інтернету фактично не виходячи з дому: громадяни матимуть можливість звернутись до суду за допомогою інтернету, сплатити судовий збір та взяти участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, де відбувається розгляд справи.

Громадяни мають відкритий доступ до текстів судових рішень через єдиний державний реєстр судових рішень.

Введені електронні декларації суддів, це була вимога Європейського союзу для реалізації безвізового режиму з Україною. Система запрацювала в Україні у 2016 році, коли в рамках першої хвилі електронного декларування понад 100 тисяч високопосадовців, включаючи Президента України, членів Кабінету Міністрів, депутатів, суддів і прокурорів, апробували цей інструмент та задекларували власні статки і володіння найближчих родичів.

Гарантування соціального та матеріального забезпечення суддів на високому рівні не дозволить здійснювати тиск та вплив на суддів, втручатися в їх діяльність з боку державних органів, окремих посадових осіб, політичних партій та інших утворень. Підтримання соціального забезпечення носіїв судової влади на рівні відповідно до встановлених міжнародних стандартів сприятиме вирішенню проблеми корупції в судових органах, що поступово призведе до підвищення авторитету судової влади, відновлення довіри суспільства до суду.

Контроль за діяльністю суддів здійснюють такі органи:

Вища рада правосуддя - єдиний орган в Україні для здійснення дисциплінарних проваджень,

Вища кваліфікаційна комісія суддів України - постійно діючий орган в системі судоустрою України, проводить добір кандидатів для призначення на посаду судді, у тому числі організовує проведення щодо них спеціальної перевірки відповідно до закону та приймає кваліфікаційний іспит; вносить до Вищої ради правосуддя рекомендацію про призначення кандидата на посаду судді; забезпечує ведення суддівського досьє, досьє кандидата на посаду судді;

Громадська Рада Доброчесності - створена з метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності. Рада подає висновки про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності, який додається до досьє кандидата на посаду судді або до суддівського досьє. Але висновки Ради не мають обов’язкового характеру.