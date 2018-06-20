В Каховке уже есть бюджет участия. Опытом поделилась Анна Садовая

В городе Каховка, который является районным центром, бюджет участия работает уже второй год. В 2017 году его сумма составляла 200 тысяч гривен, а в этом году уже миллион. Опытом поделилась Анна Садовая, депутат Каховского городского совета.

Комментарий Анны Садовой о том, как в Каховке внедрялся бюджет участия:

"У нас есть общественный совет и, по моему мнению, он изжил себя. Он не предлагает никаких идей. Эти общественные организации только получают дотации из городского бюджета на свою деятельность, но ничего нового не предлагают. Бюджет участия - это совершенно новый подход к развитию гражданского общества.

Мы просто взяли типовое положение, предложили его депутатам, рассказали, что это классно и делается во всех городах. Они взяли и проголосовали. Был вопрос только в сумме, мы изначально хотели выделить 500 тысяч, но депутаты согласились только на 200. После принятия положения мы координационным советом начали его детально изучать. И в процессе мы его усовершенствовали. Главные требования к проекту - он должен быть актуальным для большинства жителей города, не нести материальной выгоды для автора или не быть направленным на получение коммерческой прибыли, и должен быть реализован на земле, которая принадлежит городу.

В этом году уже бюджет участия составил миллион гривен, это уже довольно много. Но возникли проблемы при голосовании. Мы определили слишком большой срок для голосования - 3 недели. Как показал опыт, это очень много. две недели - достаточно. На третьей неделе начались карусели, анонимные звонки, начали задействовать админперсонал. А это минус. Поэтому я советую процесс голосования уменьшать.

В прошлом году выиграли 2 локальных проекта. Мне єто немножко не понравилось, потому что пришли люди с домов и тупо проголосовали за площадки в своем дворе. Да, это тоже надо, но это очень локально и это не то, чем может воспользоваться каждый.

В этом году прошло очень много проектов общегородского значения, и это классно. Например, туристические таблички , арт-объект “Я люблю Каховку”, контактный мини-зоопарк, сквер - то есть то, чем будут пользоваться все каховчане. Это было связано и с информационной деятельностью, потому что мало сказать, что у нас есть бюджет участия, подавайте заявки, нужно каждый день вести информационную работу - борды, сити лайты, листовки, писали в газетах , в фейсбуке.

В прошлом году было подано 11 проектов, 9 из них прошли модерацию. В этом году 25 проектов и 19 из них прошли модерацию. В прошлом году проголосовало всего 500 человек, а в этом - 1400, то есть почти в 3 раза рост".