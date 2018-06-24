Бюджет участі в Кочубеївській ОТГ: від пілотного проекту до успішної практики

Поки в Херсоні громадськість тільки виборює прийняття Положення про бюджет участі, в Кочубеївській ОТГ йде активне голосування за проекти громадського бюджету вже на 2018 рік. На відміну від деяких інших ОТГ, де бюджет участі тільки формально декларується, в Кочубеївці вже є реальний результат втілення проектів. Побачивши, що механізм працює, мешканці Кочубеївки активізувалися, й цього року між проектами є справжня конкуренція. Повним ходом йде голосування, 18 липня будуть підбиті підсумки голосування й громада дізнається переможців.

Більше грошей, більше проектів

Спочатку мешканці Кочубеївської ОТГ поставилися до бюджету участі скептично. У 2017 році було виділено 50 тисяч гривень та подано всього 3 проекти. У людей не було чіткого розуміння, як оформити свої ідеї, були певні сумніви й недовіра до влади.

Але після того, як мешканці сіл побачили, що автори проектів справді отримали гроші й почали втілювати свої ідеї в життя, інтерес до бюджету участі зріс. Тим більш, що й можливостей стало більше - на 2018 рік депутати проголосували за виділення 100 тисяч гривень на громадський бюджет.

За цей час для кочубеївських громадських активістів була проведена серія навчань й вони навчилися оформлювати свої ідеї в проектні заявки. Як результат, було подано 7 проектів.

“У минулому році люди ще не до кінця розуміли, що це таке. В цьому році вони вже були більш активні, було залучено багато молоді, проводились обговорення. Люди приходили вже дійсно зі своїми пропозиціями, як це має бути. Ми узгодили організаційні моменти, зараз йде голосування по старостинським округам, чекаємо результату”, - прокоментував завідувач сектору залучення інвестицій Кочубеївської ОТГ Сергій Дмитриченков.

22 червня в Кочубеївській ОТГ відбулася презентація проектів й громадське обговорення. Автори розповіли, в чому актуальність їх проектів, який внесок готові зробити самі мешканці.

Наприклад, Молодіжна рада пропонує встановити вуличні тренажери в селі Орлове.

“Наш проект покликаний пропагувати здоровий спосіб життя серед мешканців громади. Будуть залучатися всі ве рстви населення - і діти, і дорослі, і люди-інваліди, які реабілітуються”, - розповідає Каріна, член Молодіжної ради.

Ще один проект називається “Батьківська хата”. Він стосується ремонту Кочубеївського будинку культури та перетворення його на сучасний дозвільний центр в українському національному стилі, в якому будуть проводитися заходи різного направлення - як вечорниці для пенсіонерів, так і дитячі конкурси, урядові та обрядові заходи.

“Влада розуміє, що є можливість за участі громадян втілити в життя такі мікропроекти, що дає можливість зменшити конфлікти в громаді. Глобальними проектами займається виконком, але в кожному селі є свої локальні проблеми, й завдяки бюджету участі ми маємо можливість їх вирішити”, - прокоментував автор проекту Віктор Токаюк.

Не менш важливий проект - благоустрій міського кладовища, яке має велику історичну цінність. Воно було засноване ще менонітами й знаходилося за межами населеного пункту. Але з часом село розбудувалося й кладовище опинилося майже в центрі села Орлове. Іноді сюди навіть приїжджають делегації з Німеччини, але кладовище зараз зовсім не в привабливому для туристів стані.

“Ми хотіли б огородити кладовище,трохи його розширити, привести в належний санітарний стан, побудувати вбиральню, зробити сміттєзвалище за межами кладовища”, - розповіла автор проекту Любов Яцура.

Гостями на обговоренні були представники Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень, які також зробили свій внесок в процес впровадження бюджету участі в Кочубеївській ОТГ: надавали допомогу в розробці нормативних документів, проводили навчання громадських активістів, надавали інформаційну підтримку.

“Ми розглядаємо бюджет участі для сільських ОТГ в першу чергу як механізм подолання відчуження між центром та периферійними селами. Головне, що турбує людей - це справедливий розподіл фінансів. А бюджет участі - спосіб розподілити грошові ресурси так, щоб всі залишились задоволеними, й таким чином запобігти конфлікти в громаді”, - прокоментував голова ПЦПСД Олександр Мошнягул.

До процесу голосування в Кочубеївській ОТГ поставилися відповідально. Розробили спеціальний бюлетень, встановили скриньки для голосування. Для тих,хто не може самостійно прийти проголосувати, буде організована “виїзна скринька”. Щоб кожний, хто хоче, зміг віддати свій голос за важливий, на його думку, проект. До речі, в Кочубеївці за проекти можуть голосувати громадяни з 14 років.

Нове життя клубу в с.Свободне

У селі Свободне сьогодні радіють новому життю сільського клубу. Як розповідають старожили, років 30 приміщення було в занедбаному стані. Взимку взагалі неможливо було проводити там заходи - не було обігріву.

В минулому рцоі староста сіл Свободне, Красне, Кам’янка Інна Сусла разом з односельцями одна з перших написала проект в рамках бюджету участі. Координаційна рада його одобрила та село отримало 24 тисячі гривень на ремонт Клубу.

На цих фото стан Клубу в квітні, коли роботи тільки почалися.

Сьогодні тут щойно закінчився ремонт, ще пахне свіжою фарбою. Як то кажуть, знайдіть 10 відмінностей. За рахунок міського бюджету були закуплені матеріали,а вже роботи виконували самі мешканці села. Хто міг прийти - приходили, хто мав можливість - допомагали фінансово. Більша частина роботи, звісно, лягла на плечі старости. Допомагали діти, сусіди. друзі, але все ж були ті, хто проігнорував ініціативу. “Партисипативний бюджет - це діло дуже хороше. Але не всі люди поки що усвідомлюють, що це треба робити самим. Я маю надію, що колись мої односельці дійдуть до того, що це вони роблять для себе, й крім нас цього ніхто не зробить”, - коментує Інна Сусла.

В Новобратському працювати готові

Також 22 червня в маленькому селі Кочубеївської ОТГ - Новобратському - відбулися загальні збори громадян, на яких їм презентували проект від сусіднього села Наталиного “Пляж Сонячний”.

Проект пов'язаний з благоустроєм сільського пляжу - улюбленого місця відпочинку як для місцевих жителів, так і для туристів, які віднедавна також почали цікавитися Кочубеївкою. Авторка проекту пропонує зробити пляж більш цивілізованим - встановити на березі огорожу, щоб рогата худоба не заходила на територію пляжу, встановити парасольки із навісами тощо. Громадяни зустрічають ідею позитивно, одразу пропонують сплести навіси з очерету. Чоловіки висловлюють побоювання - що буде, якщо рівень води в Інгульці підніметься? Але старожили заспокоюють: такого не було дуже давно.

Загалом мешканці Новобратського готові взяти участь в благоустрої пляжу.

“Я разом з моєю сім'єю завжди допомагаю, допомагаю й буду допомагати в усіх наших проектах. Якщо село буде розвиватися, думаю, що й молодь не буде звідси їхати”, - говорить мешканка села Тетяна.

На цьому кочубеївська влада не збирається зупинятися. Як розповідають активіст,. Положення про бюджет участі - це не просто документ, він постійно доповнюється вдосконалюється. Тепер вже не тільки влада, а й громадяни, які подають проекти, розповідають односельцям про цей механізм, про його переваги. Хоча тепер достатньо просто подивитися, наприклад, на сільський клуб в Свободному. Й усе одразу стане зрозуміло.