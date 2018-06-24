Як долали конфлікти в Каховці, Новій Каховці та Бериславі

За результатами аналізу, проведеного в трьох містах області – Каховці, Новій Каховці та в Бериславі – експерти Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень дійшли висновку, що причини напруги та конфліктів - у відсутності спільного бачення розвитку між різними гілками влади або відсутності ефективних процедурдіалогу між владою та громадськістю та не врахування думки громадян.

В обраних містах області були проведені дослідження стану конфліктів, які складалоись з фокусованих обговорень, глибинних інтерв’ю з місцевими експертами та моніторингу місцевих засобів масової комунікації.

Для активістів обраних громад були проведені спеціальні тренінги, учасники яких з’ясували, які проблеми можна вирішити спільними зусиллями влади та громадськості, застосовуючи процедури демократії участі, і обрали по одній проблемі, яку вирішували спільно з експертами Причорноморського центру.

Конфлікти мерів з депутатами можна побачити на сесіях міських рад, про них розповідали під час опитувань місцеві експерти, постійно пише місцева преса. Через ці протистояння знижується якість управління, а існуючі проблеми тільки поглиблюються.

Внаслідок цього в Каховці відбувається взаємне блокування ініціатив. В Новій Каховці влада приймає рішення, але критика з боку опозиції призводить до їх негативного сприйняття частиною мешканців.

При цьому у всіх містах більшість населення пасивна, а тих, хто має бажання брати участь у вирішенні місцевих проблем, чекає розчарування: в статутах громад недосконало регламентовані процедури демократії участі. Через великі кількісні цензи мешканці не можуть ініціювати проведення громадських слухань, загальних зборів або внести місцеву ініціативу.

Учасники наших тренінгів в Бериславі обрали для вирішення проблему незадовільного стану зон відпочинку на березі Дніпра. В місті відсутні очисні спорудження, через що влада не має права облаштовувати пляж. А облаштувати зону відпочинку (де заборонено буде купатись) не ризикує.

Ми ініціювали проведення громадського обговорення зазначеної проблеми за участю міського голови Олександра Шаповалова та депутатів міськради. Порозуміння було знайдено: влада міста надасть сприяння щодо облаштування зони відпочинку. До того ж міський голова готовий вдосконалювати статут.

В Каховці, де через протистояння влада та опозиція майже не спілкується між собою в конструктивному форматі, громадськість хоче взяти на себе функцію арбітра. Але, як зазначено вище, в Статуті міста дуже недосконало прописані процедури місцевої демократії. Наші експерти та місцеві активісти підготували проект нового Статуту, провели його громадське обговорення і сподіваємось в місті з’явиться новий документ, а у громадськості нові можливості для участі в самоврядуванні.

В Новій Каховці все набагато гірше. Існує гострий конфлікт між мером з одного боку та опозицією (представленою частиною депутатів та наближеними до них активістами та представниками ЗМІ) з іншого. Через цей конфлікт міські проблеми загострюються та політизуються. Обидві сторони не хочуть спілкуватись друг з другом. Через це і нам було важко спілкуватись із владою, яка з великою пересторогою поставилась до наших заходів. На думку експертів Причорноморського центру, зазначений конфлікт перейшов до гарячої фази і не може бути вирішений за нинішніх політичних умов. Також зазначимо вкрай складні норми демократії участі в Статуті міста, через що важко уявити законну участь громадян у вирішенні місцевих проблем. Ми рекомендували представникам опозицію ініціювати зміни до статуту та залучати мешканців міста до громадської активності, навчати їх правовим формам місцевої демократії. Тобто перейти від формату політичного протистояння до побудови діалогу в громаді.

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