Конфлікти в ОТГ допоможуть подолати механізми демократії участі

Як правило, ОТГ виникали за результатом попередніх домовленостей керівників колишніх рад, і голови зараз не мають особливих проблем із місцевим політикумом. Найбільша проблема у формуванні певного непорозуміння та відчуженості між центрами громад та периферійними селами. Після об’єднання проходить час, очікування людей не виправдовуються, з’являється думка, що центри задовольняють потреби тільки своїх мешканців, потрохи накопичується невдоволення.

В обраних сільських об’єднаних громадах були проведені дослідження стану конфліктів, які складалоись з фокусованих обговорень, глибинних інтерв’ю з місцевими експертами та моніторингу місцевих засобів масової комунікації.

Для активістів обраних громад були проведені спеціальні тренінги, учасники яких з’ясували, які проблеми можна вирішити спільними зусиллями влади та громадськості, застосовуючи процедури демократії участі, і обрали по одній проблемі, яку вирішували спільно з експертами Причорноморського центру.

Особливо це стосується питань використання ресурсів громад (в першу чергу коштів бюджету) та впровадження реформ (оптимізація освіти, закладів медицини тощо). При цьому в більшості сільських громад влада недостатньо залучає громадян до управління справами, а комунікація між селами вкрай слабка.

Для вирішення зазначених проблем в Кочубеївці вже сьогодні успішно реалізується Бюджет участі, який залучає людей як до формування бюджету так і до виконання. Ми запропонували свій варіант Бюджету участі також для Виноградівської ОТГ, провели навчання для активістів цієї громади щодо написання конкурсних заявок.

Великою проблемою для деяких ОТГ залишається слабкий зв’язок влади з громадянами в процесі управління та впровадження реформ. Під час тренінгів у Великих Копанях ми проаналізували головні проблеми, які сьогодні турбують громаду та розробили план їх обговорення під час громадських консультацій, аби запобігти можливому відчуженню.

А от в Гладківці все набагато гірше. В громаді нещодавно запрацював сайт та прийнято доволі прогресивний статут, але поки що він не особо працює. Вже майже рік не вщухає конфлікт між сільським головою та частиною депутатського корпусу. Депутати звинувачують голову в непрозорому врядуванні, в численних порушеннях законодавства та у непрофесійному управлінні громадою. Влада вважає, що опозиція просто прикривається популістською риторикою, а на справді шукає доступ до ресурсів громади для власного збагачення. Але при цьому, влада не особливо спілкується з мешканцями, що робить її позицію доволі вразливою.

Ми провели кілька заходів в цій громаді, посадили за один стіл представників влади та опозиції. Нашою рекомендацією для ОТГ було запровадити консультації влади з громадськістю. Разом з активістами громади ми розробили орієнтовний план консультацій на другу половину 2018 року.

За результатами дослідження був розроблений електронний посібник для активістів ОТГ: https://unconfl.blogspot.com/