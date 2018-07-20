Останній прес-сніданок з суддями: судова реформа в дії

20 липня в кав'ярні «Коко» відбувся останній, четвертий, прес-сніданок журналістів та активістів громади з суддями задля ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ ЩОДО СТАНУ ТА ХОДУ СУДОВОЇ РЕФОРМИ НА МІСЦЕВОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ.

На заході були присутні журналісти, блогери, громадські активісти та представники судів, які розповіли, як впроваджується судова реформа в нашій області:

Бугайова Світлана Іванівна - заступник керівника апарату Білозерського районного суду Херсонської області.

Селіванова Наталя Петрівна - провідний спеціаліст по роботі зі зверненнями та доступу до публічної інформації.

Стульківська Світлана Володимирівна - заступник керівника апарату Херсонського міського суду.

Курдіновська Каріна Сергіївна - юрист Територіального управління Державної судової адміністрації.

Гапун Тетяна Валеріївна - головний спеціаліст сектору організаційного забезпечення діяльності судів та судової статистики Територіального управління Державної судової адміністрації.

Сичова Наталія Вікторівна - помічник голови Херсонського окружного адміністративного суду, прес-секретар.

Бережна Альона Олександрівна - головний спеціаліст ГСХО, відповідальна за зв'язки зі ЗМІ та громадськістю.

Пяткова Світлана Вікторівна - прес-секретар Херсонського міського суду. Спочатку менеджер проектів Комітету виборців України Галина Бахматова нагадала про головні напрямки судової реформи:

І. Поліпшення прозорості судової системи: електронний суд, Е-декларації, перевірка стилю життя як інструмент контролю доброчесності.

ІІ. Подолання корупційних ризиків в системі судочинства: недоторканість, переатестація та призначення нових суддів.

ІІІ. Фінансове забезпечення суду: рівень заробітної плати та штрафні санкції.

IV. Інструменти контролю над суддями: органи влади та громадський контроль. А потім представники судів розповіли про хід судової реформи на Херсонщині, а саме про поліпшення прозорості судів, подолання корупції, забезпечення фінансування, інструментів контролю тощо.

Заступник керівника апарату Херсонського міського суду Світлана Стульківська розповіла, що в Херсонському міському суді по штату закладено 46 суддів, але на даний момент по факту працює 12.

“У нас постійно здійснюється оновлення веб-сторінки, працює програма Д-3. Справи у нас призначаються з 8 години ранку і до пізнього вечора, тобто на штат йде велике навантаження, дуже велика кількість справ”, - розповіла Світлана Володимирівна. Також Світлана Стульківська зазначила, що Херсонський міський суд із задоволенням працює з новими технологіями, використовує всі можливості електронного суду, навіть знаходиться в першій п’ятірці серед судів України за використанням смс-повідомлень.

“Ми налаштовані на те, щоб впроваджувати й удосконалювати зміни, працювати з ними. Колектив у нас молодий, готовий до нових технологій. Маємо надію, що як завдяки нововведенням стане легше й громадянам, й працівникам суду. Херсонський міський суд відкритий до діалогу, до співпраці, до нових технологій”, - прокоментувала заступник керівника апарату Херсонського міського суду.

Щодо декларацій, Світлана Стульківська зазначила, що всі працівники Херсонського міського суду вчасно відправили свої декларації, які можна подивитися на сайті НАЗК.

Щодо матеріально-технічного забезпечення, заступник керівника апарату Херсонського міського суду розповіла, що вони активно співпрацюють з територіальним управлінням Державної судової адміністрації, яке забезпечує від оргтехніки до канцелярського приладдя. На даний момент суд отримав у невеликій кількості більш сучасну техніку, щоб опрацьовувати великий обсяг документів для електронного суду.

Також, за словами Світлани Володимирівни, в Херсонському міському суді нормально ставляться до відвідувань засідань журналістами та громадянами.

“У нас є декілька резонансних справ, які у всіх на вустах, регулярно висвітлюються в новинах. На них присутні журналісти, всі фотографують процес. Ми нормально до цього ставимося”, - прокоментувала провідний спеціаліст по роботі зі зверненнями та доступу до публічної інформації Херсонського міського суду.

Заступник керівника апарату Білозерського районного суду Херсонської області Світлана Бугайова розповіла, що в їх суді робота проходить так само, як в херсонському, різниця лише в масштабах. У штаті Білозерського районного суду 8, але працюють 4, 1 суддя без повноважень, тож навантаження велике. “У нас так само відбувається впровадження електронного суду, є обмін електронними документами. Але ми дуже чекаємо введення в дію єдиної інформаційно телекомунікаційної системи, яка дозволить повністю в електронному виді подавати позови до суду. Люди, мабуть, чули про таку систему, думають, що вона вже запрацювала, і подають позов до суду електронною поштою. Але ми поки що не маємо права приймати документи в електронному вигляді згідно Цивільно-процесуального- кодексу, тільки в паперовому. З нового року вже повинна запрацювати ця нова система”, - розповіла Світлана Іванівна.

За її словами, всі судді й державні службовці Білозерського суду електронні декларації подали своєчасно, порушень ніяких не виявлено.

“Для покращення роботи нашого суду завершується будівництво прибудованих приміщень. Буде більше залів судових засідань, не буде черги у суддів, не буде затримок. Сподіваємося, що будемо забезпечені засобами відеоконференцзв'язку для нових залів засідань, комп'ютерами, кондиціонерами”, - додала Світлана Бугайова.

Головний спеціаліст сектору організаційного забезпечення діяльності судів та судової статистики Територіального управління Державної судової адміністрації Тетяна Гапун розповіла, що до повноважень ТУ ДСУ входить матеріально-технічне, інформаційне, кадрове забезпечення діяльності судів, ведення судової статистики, діловодство та архів суду.

“З 2011 року у всіх судах почала функціонувати програма Д-3, за допомогою якої направляються рішення до єдиного судового державного реєстру, де всі мають змогу переглянути своє рішення. Для громадян це покращення. Також з 2014 року були працюють смс-повідомлення та відеоконференц зв'язок. Зараз ми активно готуємося до функціонування інформаційно телекомунікаційної системи. Я думаю, що судова реформа призведе до покращення, але є багато аспектів, які треба вирішувати”, - прокоментувала Тетяна Гапун. Також виступила провідний спеціаліст по роботі зі зверненнями та доступу до публічної інформації ТУ ДСУ Наталя Селіванова, яка крім того є секретарем тендерного комітету, який забезпечує функціонування системи Прозорро.

“Зараз ми будемо запускати відкриті торги саме на закупівлю оргтехніки для реалізації судової реформи, щоб мати можливість легко, швидко сканувати, публікувати, розміщувати інформацію. Це кропіткий труд, адже у нас немає спеціалістів, які спеціалізуються на інформаційних технологіях, ми всі це робимо за сумісництвом - навчаємося, розбираємося, консультуємося”, - розповіла спеціаліст.

Також Наталя Петрівна забезпечує функціонування сайту ТУ ДСУ, який, за її словами, зараз модернізований, там стало більше можливостей, наприклад, можна відправити публічний запит на інформацію, щоб в найкоротший термін отримати відповідь. Крім того, працює гаряча лінія територіального управління, всі номери телефонів теж є на сайті.

- резюмувала Наталя Селіванова.

Потім слово надали прес-секретарям судів.

Помічник голови Херсонського окружного адміністративного суду, прес-секретар Наталія Сичова зазначила, що судова реформа має багато позитивних аспектів.

“Суди стали набагато відкритішими, й самі судді навчаються бути відкритішими зі ЗМІ, ми активно співпрацюємо. На сайті судової влади викладена вся інформація, кількість звернень громадян, навіть рішення зборів суддів. На збори суддів можуть бути запрошені, представники громадськості, представники засобів масової інформації, інші особи. Ми налаштовані на співпрацю”, - розповіла Наталя Вікторівна.

Головний спеціаліст ГСХО, відповідальна за зв'язки зі ЗМІ та громадськістю Альона Бережна також зазначила, що Господарський суд відкритим й налаштований на співпрацю з журналістами та громадянами. Вона зазначила, що багато інформації можна знайти на сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів, зокрема про кваліфоцінювання суддів. Прес-секретар Херсонського міського суду Світлана Пяткова в свою чергу зазначила, що на сайті суду є всі контакти, розроблена комунікаційна стратегія, з якою також можна ознайомитись на веб-сторінці суду. Публікуються анонси, висвітлюються резонансні справи, для журналістів розроблена пам'ятка.

Сподіваємось, що під час наших чотирьох прес-сніданків, присвячених судовій реформі, судді, журналісти та громадські активісти залишились задоволені конструктивним неформальним діалогом, дізналися відповіді на свої питання та спростували неправдиві стереотипи не тільки про судову реформу, а й про роботу судів й суддів в цілому.