ЧИ Є ДОБРИМ ПУБЛІЧНИЙ ДОСТУП БЮДЖЕТІВ ГРОМАД НА ПІВДНІ УКРАЇНИ? (Реліз громадського аудиту)

Виконання ОМС норм діючого законодавства – це можливість потенційному зовнішньому користувачеві без зайвих зусиль отримати інформацію про бюджет, проаналізувати не тільки ефективність використання публічних фінансів а й отримати уявлення про ефективність діяльності виконавчих органів місцевих рад при реалізації ними повноважень відповідних сфер. Для цього потрібно виконання бюджетного законодавства в частині:

повного оперативного оприлюднення документів бюджетного процесу

дисципліноване складання вказаних документів у відповідності до вимог діючого законодавства України.

Протягом травня-червня 2018 р. експертами громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети» проведено — 1 етап. громадський аудиту — Мережевий моніторинг бюджетів місцевого самоврядування півдня України по доброчесності впровадження принципів відкритості, прозорості





Нажаль громадський аудит виявив, що дисципліна виконання інформаційного законодавства України вкрай низька, особливо в новостворених об’єднаних громад, де судячи з дій посадовців місцевого самоврядування вказаних вище громад, не працюють в повній мірі законодавство України, зокрема інформаційне. На жаль в цих громадах де — факто працює «звичаєве» право, яке є гальмом на процесу до «відкриття» громад. Аналітична записка.





“Добрий вечір « з М Золотухіним за підсумками 1-го етапу моніторингу на https://www.facebook.com/trknis.tv/videos/279676489466811/UzpfSTEwMDAwMTYyOTgyOTU5OToxOTEwMzAxNDM1NzAwODMy/





Мета аудиту





Перевірка ОГС доброчесності впровадження принципів доступності, відкритості, прозорості бюджетів, визначення рейтингу ОМС за індексом доброчесності впровадження бюджетної реформи через





оцінку дисципліни оприлюднення документів бюджетного процесу місцевого рівня;

оцінку повноти складання бюджетних документів, відповідності їх змісту вимогам діючого бюджетного законодавства України.

— Визначення найбільш яскравих практик ОМС в номінаціях: «Кращі практики» і «Безкарність року» доброчесності впровадження бюджетної реформи у місцевих бюджетах з індексом доброчесності, відкритості, прозорості місцевого бюджетного процес.

Об’єкти аудиту.





54 місцеві бюджети на 2018р міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад Миколаївської та Херсонської областей.

Період аудиту





Травень — липень 2018 – Проведення громадського аудитуз визначення динаміки індексу доброчесності місцевих бюджетних процесів;

Виконання норм законодавства України щодо оприлюднення бюджетної інформації виконується органами місцевого самоврядування в середньому на 50%.





ВИСНОВКИ: https://www.facebook.com/trknis.tv/videos/279676489466811/UzpfSTEwMDAwMTYyOTgyOTU5OToxOTEwMzAxNDM1NzAwODMy/





По-перше, З 54 громад власну веб-сторінку мають тільки 47 громад, наповненість бюджетною інформацією залишається врай низькою.





Закритість та непрозорість бюджетного процесу місцевих бюджетів спостерігається навіть в тих громадах, що є підписантами програми технічної допомоги DOBRE. А саме :





Мостівська ОТГ — станом на червень 2018 не оприлюднює не тільки бюджетну інформацію, а і будь яку іншу публічну інформацію. Остання дата публікації офіційних документів Мостівської ради -19.05.2017 р;

Галіцинівська ОТГ Миколаївської області, Кочубеєвська, Музиківська ОТГ Херсонської області оприлюднили тільки базове рішення про бюджет громади 2018р в деяких випадках навіть без обов’язкових додатків та звіти про виконання бюджету 2017р також без додатків.

По-друге, Повну та вичерпну відповідь надали 6 громад з 54, а саме Вознесенська, Южноукраїнська, Каховська, Миколаївська, Баштанська, Херсонська міські ради





Нажаль 7 ОМС Миколаївської області взагалі не надали відповіді.





Частина ОМС надала неповний пакет запитуваної інформації.





АНТИРЕЙТИНГ





Номінація “Дрібний здирник року” — Білозерська ОТГ – за інформацію, що по діючому законодавству повинна бути в електронному вигляді намагалась отримати гроші – виставила рахунок в 1200 грн.





Номінація «Безкарність року»- Чаплинська ОТГ — замість виконання ЗУ “Про доступ до ПІ” винесла розгляд запиту на сесію, вирішила нагадати запитувачу про обовязковість згоди на передачу персональних даних, і вивісила цю “шедевру” на офіційний сайт ОТГ. Докладніше на http://frgn.mk.ua/?p=10045.





Дисципліна виконання інформаційного законодавства України вкрай низька, особливо в новостворених об’єднаних громад, де судячи з дій посадовців місцевого самоврядування вказаних вище громад не працюють в повній мірі законодавство України, зокрема інформаційне. На жаль в цих громадах де — факто працює «звичаєве» право, яке є гальмом на процесу до «відкриття» громад.





Висновки за підсумками 1 етапу аудиту.





Оприлюднення рішення про місцевий бюджет 2018 в розрізі місцевих самоврядувань:





Оприлюднення паспортів БП





Оприлюднення паспортів бюджетних програм місцевого бюджету в розрізі громад





Оприлюднення звітів про виконання бюджету за 2017р





Оприлюднення звітів про виконання бюджету за 2017р в розрізі громад





Оприлюднення звітів паспортів бюджетних програм місцевого бюджету





Оприлюднення звітів паспортів бюджетних програм місцевого бюджету в розрізі громад





Прес-служба ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва»





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Дослідження проведено в рамках проекту: «Ефективність, прозорість місцевих бюджетів у Миколаївської та Херсонської областях під контроль громад», що реалізує ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» при партнерстві з ГО «Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень» за фінансової підтримки Національного фонду на підтримку демократії (англ. NED) та у рамках діяльності громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети!!».