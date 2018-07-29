ЧИ Є ДОБРИМ ПУБЛІЧНИЙ ДОСТУП БЮДЖЕТІВ ГРОМАД НА ПІВДНІ УКРАЇНИ? (Реліз громадського аудиту)
Виконання ОМС норм діючого законодавства – це можливість потенційному зовнішньому користувачеві без зайвих зусиль отримати інформацію про бюджет, проаналізувати не тільки ефективність використання публічних фінансів а й отримати уявлення про ефективність діяльності виконавчих органів місцевих рад при реалізації ними повноважень відповідних сфер. Для цього потрібно виконання бюджетного законодавства в частині:
повного оперативного оприлюднення документів бюджетного процесу
дисципліноване складання вказаних документів у відповідності до вимог діючого законодавства України.
Протягом травня-червня 2018 р. експертами громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети» проведено — 1 етап. громадський аудиту — Мережевий моніторинг бюджетів місцевого самоврядування півдня України по доброчесності впровадження принципів відкритості, прозорості
Нажаль громадський аудит виявив, що дисципліна виконання інформаційного законодавства України вкрай низька, особливо в новостворених об’єднаних громад, де судячи з дій посадовців місцевого самоврядування вказаних вище громад, не працюють в повній мірі законодавство України, зокрема інформаційне. На жаль в цих громадах де — факто працює «звичаєве» право, яке є гальмом на процесу до «відкриття» громад. Аналітична записка.
“Добрий вечір « з М Золотухіним за підсумками 1-го етапу моніторингу на https://www.facebook.com/trknis.tv/videos/279676489466811/UzpfSTEwMDAwMTYyOTgyOTU5OToxOTEwMzAxNDM1NzAwODMy/
Мета аудиту
Перевірка ОГС доброчесності впровадження принципів доступності, відкритості, прозорості бюджетів, визначення рейтингу ОМС за індексом доброчесності впровадження бюджетної реформи через
оцінку дисципліни оприлюднення документів бюджетного процесу місцевого рівня;
оцінку повноти складання бюджетних документів, відповідності їх змісту вимогам діючого бюджетного законодавства України.
— Визначення найбільш яскравих практик ОМС в номінаціях: «Кращі практики» і «Безкарність року» доброчесності впровадження бюджетної реформи у місцевих бюджетах з індексом доброчесності, відкритості, прозорості місцевого бюджетного процес.
Об’єкти аудиту.
54 місцеві бюджети на 2018р міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад Миколаївської та Херсонської областей.
Період аудиту
Травень — липень 2018 – Проведення громадського аудитуз визначення динаміки індексу доброчесності місцевих бюджетних процесів;
Виконання норм законодавства України щодо оприлюднення бюджетної інформації виконується органами місцевого самоврядування в середньому на 50%.
ВИСНОВКИ: https://www.facebook.com/trknis.tv/videos/279676489466811/UzpfSTEwMDAwMTYyOTgyOTU5OToxOTEwMzAxNDM1NzAwODMy/
По-перше, З 54 громад власну веб-сторінку мають тільки 47 громад, наповненість бюджетною інформацією залишається врай низькою.
Закритість та непрозорість бюджетного процесу місцевих бюджетів спостерігається навіть в тих громадах, що є підписантами програми технічної допомоги DOBRE. А саме :
Мостівська ОТГ — станом на червень 2018 не оприлюднює не тільки бюджетну інформацію, а і будь яку іншу публічну інформацію. Остання дата публікації офіційних документів Мостівської ради -19.05.2017 р;
Галіцинівська ОТГ Миколаївської області, Кочубеєвська, Музиківська ОТГ Херсонської області оприлюднили тільки базове рішення про бюджет громади 2018р в деяких випадках навіть без обов’язкових додатків та звіти про виконання бюджету 2017р також без додатків.
По-друге, Повну та вичерпну відповідь надали 6 громад з 54, а саме Вознесенська, Южноукраїнська, Каховська, Миколаївська, Баштанська, Херсонська міські ради
Нажаль 7 ОМС Миколаївської області взагалі не надали відповіді.
Частина ОМС надала неповний пакет запитуваної інформації.
АНТИРЕЙТИНГ
Номінація “Дрібний здирник року” — Білозерська ОТГ – за інформацію, що по діючому законодавству повинна бути в електронному вигляді намагалась отримати гроші – виставила рахунок в 1200 грн.
Номінація «Безкарність року»- Чаплинська ОТГ — замість виконання ЗУ “Про доступ до ПІ” винесла розгляд запиту на сесію, вирішила нагадати запитувачу про обовязковість згоди на передачу персональних даних, і вивісила цю “шедевру” на офіційний сайт ОТГ. Докладніше на http://frgn.mk.ua/?p=10045.
Дисципліна виконання інформаційного законодавства України вкрай низька, особливо в новостворених об’єднаних громад, де судячи з дій посадовців місцевого самоврядування вказаних вище громад не працюють в повній мірі законодавство України, зокрема інформаційне. На жаль в цих громадах де — факто працює «звичаєве» право, яке є гальмом на процесу до «відкриття» громад.
Висновки за підсумками 1 етапу аудиту.
Оприлюднення рішення про місцевий бюджет 2018 в розрізі місцевих самоврядувань:
Оприлюднення паспортів БП
Оприлюднення паспортів бюджетних програм місцевого бюджету в розрізі громад
Оприлюднення звітів про виконання бюджету за 2017р
Оприлюднення звітів про виконання бюджету за 2017р в розрізі громад
Оприлюднення звітів паспортів бюджетних програм місцевого бюджету
Оприлюднення звітів паспортів бюджетних програм місцевого бюджету в розрізі громад
Прес-служба ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва»
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Дослідження проведено в рамках проекту: «Ефективність, прозорість місцевих бюджетів у Миколаївської та Херсонської областях під контроль громад», що реалізує ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» при партнерстві з ГО «Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень» за фінансової підтримки Національного фонду на підтримку демократії (англ. NED) та у рамках діяльності громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети!!».