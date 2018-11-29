Як тема оптимізації освіти в Присиваській ОТГ зібрала повну залу

22 листопада 2018 року експертна група Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень відвідала Присиваську об’єднану територіальну громаду. Метою візиту слугувало роз’яснення щодо майбутньої оптимізації освітньої мережі громади. У рамках візиту було проведено зустрічі з батьками, вчителями та представниками органів місцевого самоврядування громади. Місцями зустрічі слугували школи-претенденти на роль опорної. Актуальність теми для мешканців громади не можливо переоцінити, підтвердженням чому є дуже висока явка на усі чотири зустрічі.

Перша зустріч відбулась в Григоровській ЗОШ І-ІІІ ступенів. З чотирьох освітніх закладів громади дана школа є найбільш компактною. І-шу ступень громади винесено у окрему будівлю, де розташований дитячий садок. Спільнота Григоровки вважає, що потужностей школи і умов навчання достатньо для створення опорної школи на базі їх села. Основними викликами та по сумісництву сильними сторонами є компактність закладу та географічне розташування відносно інших сіл громади.

Друга зустріч відбулась в Павловській ЗОШ І-ІІІ ступенів. Територія закладу виявилась найохайнішою у громаді. Однак в супереч цьому, показник наявних учнів найменший в громаді. Спільнота Павловки також вважає свій заклад єдиним претендентом на створення опорної школи. Викликами для школи є низьке наповнення та погане опалення та необхідність двох шкільних автобусів для підвозу учнів.

Третя зустріч відбулась в Строгановській ЗОШ І-ІІІ ступенів. За кількістю учнів школа є і буде залишатися найбільшою, про що також свідчать демографічні показники. Строгановська спільнота вважає непоганим створення опорної школи на базі їх школи, однак не бачать нічого поганого у виборі іншої конкурентної. Основним викликом для закладу, як потенційно опорного, є необхідність у двох шкільних автобусах для підвозу учнів.

Четверта зустріч відбулась в Іванівській ЗОШ І-ІІ ступенів. Технічно, школа не має амбіцій на роль опорної, однак за думки спільноти Івановки, заклад за розміром еквівалентний Строганівському та Павлівському. Саме ж розташування у них не гірше Григоровського, що спрощує підвоз учнів по одній лінії (від краю до краю ОТГ).

Загалом, заходи Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень відвідало 158 чоловік. Однак, зважаючи на деяке ігнорування формального підходу мешканцями громади (як результат не всі присутні зареєструвалися), реально людей було більше, і всі вони жваво долучилися до обговорення долі освіти у громаді. Спільною позицією мешканців виявилося бажання пошуку консенсусу між покращенням якості освіти та комфорту учнів. Також, експертами центру було окреслено наступні кроки оптимізації такі як декларування НВК (бо фактично дитячі садки та школи злиті, однак не мають однієї юридичної особи) та можливість створення стратегії розвитку освіти терміном на шість років.

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Проект проходить завдяки фінансовій підтримці Посольства Великої Британії в Україні в рамках проекту «Децентралізація: реформування освіти на місцевому рівні».