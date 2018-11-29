Военное положение. Что ждать херсонцам

Что будет ждать херсонцев во время военного положения рассказали сегодня, 29 ноября руководители нашей области глава облгосадминистрации Андрей Гордеев, глава областного совета Владислав Мангер и областной военный комиссар Игорь Будник на брифинге для журналистов. Если коротко - по сути - военное положение проверка боеспоспобности нашей армии и всех систем поддержки военных и защиты гражданских.





Что же ждать?

Будет много военных. Присутствие армейских подразделений в области будет значительно увеличено. Поэтому на местные органы власти возлагается обязанность по помощи в размещении военных и их организационного сопровождения.

Херсонская отдельная 124 бригада территориальной обороны начинает десятидневные тактические учения. Поэтому бойцам территориальной обороны - готовиться. Как отметил глава облгосадминистрации Андрей Гордеев, по сути, эти учения будут повторять аналогичные, которые были проведены в сентябре.





Уже все важные объекты в области взяли под охрану. Будет проведена проверка системы гражданской обороны и защиты.

Херсонцев будут активно информировать про все мероприятия военного положения и про их права и обязанности.





Очень важно: комендантского часа вводится не будет, Интернет отключать не будут. Машины, жилье и имущество конфисковывать не будут. Ограничиваться права и свободы граждан не будут.

Продажа алкоголя будет запрещена, но только около размещения воинских частей. Военную форму не военным носить запрещено.

Депутатам надо быть готовыми к сессиям. Если депутатский корпус, руководство местных советов, руководителя предприятий и учреждений вдруг захотят манкировать своими обязанностями, то как заверил глава облгосадминистрации, они будут уволены или заменены военной администрацией.

Таким образом, ничего нового для херсонцев не будет. В таком режиме наша область живет уже больше четырех лет – с момента начала российско-украинской войны. Как сказал глава Херсонского областного совета Владислав Мангер, фактически, это будет повышение нашей боеготовности.



