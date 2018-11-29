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Военное положение. Что ждать херсонцам

О военном положении рассказали руководители области. 29 ноября 2018 года
Что будет ждать херсонцев во время военного положения рассказали сегодня, 29 ноября руководители нашей области глава облгосадминистрации Андрей Гордеев, глава областного совета Владислав Мангер и областной военный комиссар Игорь Будник на брифинге для журналистов. Если коротко - по сути - военное положение проверка боеспоспобности нашей армии и всех систем поддержки военных и защиты гражданских.

Что же ждать?

Будет много военных. Присутствие армейских подразделений в области будет значительно увеличено. Поэтому на местные органы власти возлагается обязанность по помощи в размещении военных и их организационного сопровождения.

Херсонская отдельная 124 бригада территориальной обороны начинает десятидневные тактические учения. Поэтому бойцам территориальной обороны - готовиться. Как отметил глава облгосадминистрации Андрей Гордеев, по сути, эти учения будут повторять аналогичные, которые были проведены в сентябре.

Уже все важные объекты в области взяли под охрану. Будет проведена проверка системы гражданской обороны и защиты.
Херсонцев будут активно информировать про все мероприятия военного положения и про их права и обязанности.

Очень важно: комендантского часа вводится не будет, Интернет отключать не будут. Машины, жилье и имущество конфисковывать не будут. Ограничиваться права и свободы граждан не будут.

Продажа алкоголя будет запрещена, но только около размещения воинских частей. Военную форму не военным носить запрещено.
Депутатам надо быть готовыми к сессиям. Если депутатский корпус, руководство местных советов, руководителя предприятий и учреждений вдруг захотят манкировать своими обязанностями, то как заверил глава облгосадминистрации, они будут уволены или заменены военной администрацией.

Таким образом, ничего нового для херсонцев не будет. В таком режиме наша область живет уже больше четырех лет – с момента начала российско-украинской войны. Как сказал глава Херсонского областного совета Владислав Мангер, фактически, это будет повышение нашей боеготовности.

Полную запись видео с брифинга можно посмотреть по ссылкескачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

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