Гола Пристань підвищує енергоефективність за кошти ЄС

Європейський Союз виділив Голій Пристані 700 тисяч Євро на заходи по енергоефективності, що дозволило в Голій Пристані створити енергоефективний тепловий район, який включає в себе школу, дитячий садочок та котельню, яка опалює ці об'єкти. Про це розповів лідер команди підтримки програми ЄС «Угода мерів – Демонстраційні проекти» Ян Едвін Ваандерс на конференція країн Східного партнерства «Муніципалітети – за стале зростання в рамках проекту ЄС «Угода мерів – Демонстраційні проекти», яка пройшла 22-23 листопада у Києві.

У цій конференції взяли участь близько 400 представників державної влади, місцевого самоврядування та інші зацікавлені сторони з Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови та України, а також представники Європейської комісії.





Ян Едвін Ваандерс на конференції розпоів про історія модернізації Голої Пристані, яка розпочалася у 2014 році, коли місто отримало грант в рамках програми ЄС «Угода мерів – Демонстраційні проекти» для термомодернізації теплового району. Зі свого боку місто взяло на себе зобов’язання підвищити енергоефективність та знизити викиди СО2 на 20% до 2020 року, щоб досягти кліматичних цілей ЄС в рамках проекту. Згідно з умовами гранту, ЄС покрив 80% вартості робіт, що становить 700 тисяч євро, 20% - 181,8 тисяч євро виділила Голопристанська міська рада.





У рамках проекту у голопристанській школі №1 зробили ремонт та покращили її енергоефективність. Фасад будівлі, цокольний поверх та дах було теплоізольовано, замінені вікна та двері. Окрім цього, була встановлена нова вентиляційна система, що дозволила значно зменшити споживання енергетичних ресурсів будівлі. Система обмінює енергію теплого забрудненого повітря, що надходить з приміщення, та чистого холодного повітря, що йде з вулиці. Цей обмін сприяє зменшенню втрат тепла та вартості опалення приміщень у холодну пору року. Раніше ця система вентиляції вже була встановлена і в дитячому садочку №1 та проявила себе ефективно. Зміни одразу відчули школярі та викладачі. Якщо раніше в класах постійно було холодно, то наразі підтримується оптимальна температура та вологість. Опалення школи та дитячого садочка також здійснюється за рахунок відновлюваних джерел енергії, адже у котельні встановили нові твердопаливні котли, що працюють на біомасі.





Варто зазначити, що модернізація теплового району мала пілотний характер. Надалі планується впровадити нову систему теплопостачання по всьому місту. Міська рада має на меті модернізувати ще 4 теплових райони Голої Пристані до 2020 року.





Завдяки реалізації проекту ЄС «Угода мерів – Демонстраційні проекти» бюджет міста економить 50 тисяч євро в рік за рахунок зменшення витрат на оплату опалення. Досвід Голої Пристані є одним з найуспішніших прикладів того, як можна покращити енергоефективність завдяки співпраці місцевої влади та міжнародних організацій.





Довідкова інформація

Програма ЄС «Угода мерів – Демонстраційні проекти» (COM-DEP) була створена на рівні Європейської Комісії, як відповідь на виклики, що стоять перед невеликими (до 200 тис. населення) містами-підписантами загальноєвропейської ініціативи «Угода мерів» в країнах Східного партнерства в контексті відсутності або неналежного рівня власного технічного та фінансового потенціалу для впровадження Планів дій для сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР).





Метою даної програми є належне супроводження професійної Командою Підтримки впровадження проектів у відібраних містах у рамках представлених ними планів дій. На основі двоетапного конкурсу Єврокомісією було відібрано 19 проектів-переможців (11 з них - в Україні, по 3 в Молдові та Білорусі, по 1 у Вірменії і Грузії). Кожне місто підписало з Єврокомісією грантові угоди. Загальний запланований обсяг фінансування грантів становить 14,2 млн.євро.







