Как за один день можно очистить от мусора всю страну и подарить миру Всемирный день чистоты. Эстонский опыт

Десять лет назад в Эстонии случилось чудо. Более 50 тысяч человек собрались вместе, чтобы за 5 часов очистить всю страну от мусора. Об этой истории я услышал этим летом, когда побывал в стране в ходе визита, который был организован Эстонским центром восточного партнерства и Украинским кризисным медиа-центром.

Мы ехали по лесному шоссе и кто-то из наших коллег обратил внимание на чистые обочины дороги. Вот тогда-то мы и услышали этот удивительный рассказ про “субботник”. А потом узнали, что в этом международном субботнике за десять лет по всему миру уже приняло участие 18 миллионов человек по всему миру. А все началось в Эстонии в 2008 году.





World CleanUp Day с эстонским акцентом

3 мая 2008 года десятки тысяч эстонцев вышли с мешками в парки, леса, на обочины дорог и начали методично убирать пластиковые бутылки, склянки, целлофановые пакеты, консервные банки и прочий мусор. Позже было подсчитано, что во всеэстонском дне чистоты приняло участие более 50 тысяч человек или 5% от всего населения страны, которые в течение пяти часов убрали более 10 тонн мусора. Организовал эту грандиозную акцию предприниматель и защитник природы Райнер Нылвак. Эта акция прошла под лозунгом “Teeme Ära!” (“Сделаем!”) (англ. Let's do it!).

Через год, в 2009 году, - Райнер позовет всех посоветоваться, что делать дальше с окружающей средой в Эстонии. И в этом коллективном обсуждении примет участие… одиннадцать тысяч (!) человек, которые составят план. С тех пор акция стала регулярной. Несколько лет назад проводили мониторинг, и оказалось, что 75% территорий, на которых убирались активисты, остаются чистыми. Потому что люди меньше мусорят там, где убрались они сами, их друзья или соседи.

А Всемирный день уборки зашагает по планете. Уже в 2009 десятки тысяч литовцев и латышей вышли в свои парки и рощи для их уборки. В результате, через десять лет Всемирный день чистоты уже прошел в 150 странах.





Всемирный день чистоты отличается от субботника системностью

Отличие Всемирного дня чистоты от обычного субботника, - говорят организаторы, - в том, что цель акции - объединить власть, общество и бизнес, наладить диалог для решения глобальной проблемы мусора.

Уборка — это первый простой шаг, который понятен всем, и детям, и взрослым. «Встал поутру — приведи в порядок планету», как писал Сент-Экзюпери. Но дальше нужно думать — а как уменьшить потребление продуктов и ресурсов, подумать про экопросвещение в школах, про раздельный сбор мусора и про то, как его реализовать в реальности нашей страны. Мы во время уборки делаем акцент на природных территориях — леса, поляны, берега водоемов, пляжи. На территориях, где много мусорят, но до которых не доходят руки городских властей — они могут быть даже не в курсе, что там есть свалки. Кроме того, будет организован раздельный сбор мусора — в тех регионах, где есть пункты приема и переработки. Это, конечно, лучше, чем просто свалить все на полигон.





Убирать планету не зазорно всем

15 сентября этого года активные горожане славного украинского города Днепр также приняли участие во Всемирном Дне чистоты, убирая свои парки. И вместе с ними днепровские парки убирала… Президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Она в этот день находясь с официальным визитом в Украине, с энтузиазмом приняла участие в уборке одного из городских парков Днепра. Об этом госпожа Кальюлайд сообщила на своей страничке в Facebook:

«Все мы должны сохранить нашу планету для будущих поколений. Все мы можем внести свой вклад сегодня и в другие дни, чтобы сделать нашу окружающую среду более чистой и красивой».

Да, эстонцы по праву могут гордиться тем, что они подарили миру крупнейшую гражданскую акцию в истории человечества - Всемирный день чистоты.





План “Чистый мир”

Культурно-просветительский проект ”Всемирный день чистоты” нацелен на борьбу с причиной, а не симптомом — нужно влиять на сознание, способствовать переосмыслению потребительского поведения, внедрять новые технологии и подходы в области обращения с отходами - рассказывают организаторы Движения.





Известно, что для устойчивой перемены необходимо участие 5% от условной группы. Международная сеть гражданских активистов ”Сделаем!”, или Let’s Do It!, нацелена на вовлечение 5% населения Земли. Практически везде акцию поддерживают министерства природы, молодежи, лесного хозяйства и тому подобные учреждения. 42 страны Африки образовали свою дополнительную сеть и объединены организацией JCI. В некоторых странах, например, в Бразилии, в уборке будет участвовать армия страны. Они помогают на этапе картографирования и вывоза крупногабаритного мусора.

После уборки активисты приступят к внедрению единого плана ”Чистый мир” с целью сохранения чистоты, и потому сотрудничество с органами власти как нельзя важно.



