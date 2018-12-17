Александр Мошнягул про последние изменения в проекте бюджета: Это откровенная коррупция









Общественный совет при Херсонском городском голове требует прекратить "дерибан" бюджета депутатами, которые руководят коммунальными предприятиями.

Александр Мошнягул назвал депутатские требования "откровенной коррупцией"





Координатор Общественного совета при Херсонском городском главе Александр Мошнягул озвучил позицию общественности по формированию бюджета.





Цитируем: "Вчера состоялось заседание общественного совета. На повестке дня был один вопрос - Бюджет - 2019. После почти 2 часового обсуждения был принят ряд решений. Скажу о главных.





Общественный совет имеет ряд замечаний к проекту разработанному Департаментом финансов и размещенному на сайте города. Однако в общем не возражает против его принятия.





При этом общественники категорически против внесения в проект поправок в пользу увеличения финансирования коммунальных предприятий, о чем говорили на заседании присутствующие.

Действительно, после нашего заседания началось заседание бюджетной комиссии, на котором происходило то, что в народе называют "дерибан" главными действующими лицами которого были депутаты - коммунальщики.





Чего они хотят? Увеличить финансирование своих предприятий, причем некоторые просят даже на зарплату. Тут вообще возникает вопрос, для чего городу КП, которое даже на зарплату заработать не может? Но это, как говорят, к слову. Кстати, еще, к слову.





Нынешняя ситуация это последствия раздачи "слонов", то бишь КП депутатам, против чего так активно выступал ОС.





Но на сегодняшний день главное другое. Депутаты даже не думают, за счет чего будут перекрываться их "хотелки". Как сказали мне,, за час работы наши избранник "накрутили" 26 миллионов.





Если дать им, то откуда забирать? Понятное дело, из соц защиты, образования, ЖКХ.

Такая политика явно не в интересах горожан, и не может применяться в Херсоне.





Это откровенная коррупция, решение своих личных интересов в очень сложной ситуации, в прифронтовой области, причем в условиях Военного положения.





Поэтому общественный совет категорически против каких либо существенных изменений в проект бюджета подготовленного Департаментом.





Мер должен вносить на сессию только первоначальный вариант проекта. Любые изменения могут касаться исключительно улучшения социальных показателей.





Позицию совета я донесу сегодня на Рабочей группе, которая состоится в 14.00."