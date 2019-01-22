Освітня галузь Кочубеївської ОТГ вийшла на новий рівень

Велика увага у стратегії Кочубеївської ОТГ, яку затвердили два роки тому, була приділена освіті, адже це одна з галузей, яка прямо впливає на спроможність, розвиток та щасливе майбутнє громади. Експерти Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень допомагали кочубеївцям розібратись, чого не вистачає для виконання стратегічних цілей в сфері освіти, які документи та управлінські рішення необхідно прийняти. І сьогодні ми бачимо реальний результат: 8 з 10 оперативних стратегічних цілей, що стосуються освіти, виконано чи знаходиться в стані виконання, а кочубеївській школі можуть позаздрити не тільки інші ОТГ, а й деякі міста.

Переконатися в цьому мали змогу експерти ПЦПСД 17 січня під час візиту в опорний заклад освіти в Кочубеївській ОТГ – Орловський начально-виховний комплекс. Керівник організації Олександр Мошнягул та експерти Володимир Молчанов та Артем Чайковський під час зустрічі з кочубеївськими освітянами презентували аналіз стану галузі освіти в громаді, розповіли про проблеми та перспективи розвитку освіти за допомогою наявних програмних документів, а також озвучили свої пропозиції.

На зустрічі були присутні голова Кочубеївської ОТГ Івана Дударь, начальник відділу освіти громади Тетяна Кисла, заступники директора та педагоги Орловського НВК.

Так, завдяки наполегливій роботі кочубеївців у співпраці з Причорноморським центром на сьогоднішній день освітній компонент стратегії громади реалізований вже на 80%. Закуплені шкільні автобуси, в опорній школі проведений швидкісний інтернет, створені комп’ютерні класи, встановлені вуличні тренажери, постійно відбувається забезпечення мультимедійними засобами навчання, впроваджуються заходи з реконструкції опалення (утеплення школи).

Але, як прокоментував експерт ПЦПСД Артем Чайковський, у сфері освіти Кочубеївської ОТГ ще залишилися не реалізовані напрямки. Так, стратегія передбачає профільну освіту та стипендіювання обдарованих дітей та молоді, чого поки що немає.

Також, за словами Артема Чайковського, суттєвою проблемою є те, що деякі заходи проводяться без належних програм, наприклад, що стосується обладнання комп’ютерних класів, забезпечення мультимедійними засобами, проведення інтернету, організації літніх пришкільних таборів, проведення військово-польових зборів. Звісно, те, що ці речі робляться, не може не радувати, але відсутність програм може стати проблемою на шляху залучення коштів.

Під час жвавої дискусії експерти Причорноморського центру спільно з освітянами громади знайшли вихід з цієї ситуації – спільно розробити комплексну програму з розвитку освітньої галузі, яка буде слугувати праобразом стратегічного розвитку галузі освіти Кочубеївської ОТГ.

Після завершення офіційного обговорення кочубеївці вирішили показати експертам свої досягнення в освітній галузі не на словах, а на далі, та провели екскурсію Орловським НВК. Експертів приголомшило, що це один з небагатьох закладів освіти, який повністю відповідає вимогам нової української школи. Перше, що кидається в очі,це те, що, незважаючи на зимові морози, в школі дуже тепло (а це завжди є проблемою, особливо в сільській місцевості). По-друге, навчальні класи відповідають всім сучасним стандартам: тут і роздільні парти, і ігрові зони, і всі необхідні навчальні матеріали. Крім того, в Орловському НВК є інклюзивний клас, який, до речі, не передбачений Стратегією, що вчергове доводить, що необхідна Комплексна програма, яка врахує всі освітні потреби громади.

Експерти ПЦПСД не втрималися й «протестували» дитячі іграшки, знову відчувши себе школярами.

Проект «Сприяння в реалізації завдань освітнього та медичного компонентів Стратегії розвитку Кочубеївської ОТГ» здійснює Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження".